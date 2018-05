El PP carga contra Cs y le pide que piense menos en los votos y más en España

El PP ha reclamado hoy a Ciudadanos un cambio de actitud sobre Cataluña, le ha recordado que apoyó la aplicación y vigencia del artículos 155 en los términos en los que se aprobó y le ha exigido que piense en España y no en el provecho electoral que pueda obtener ante el desafío independentista.

Los "populares" han tenido hoy un Comité Ejecutivo Nacional para aprobar los nombramientos de Pío García Escudero y Juan Carlos Vera al frente del PP de Madrid, un asunto que se ha visto claramente eclipsado por Cataluña, un día después de la investidura de Quim Torra y en la misma jornada en la que Mariano Rajoy y Pedro Sánchez se han reunido para acordar unidad frente al independentismo.

En su intervención ante los dirigentes del PP, Rajoy ha expresado su deseo de que el pacto logrado con Sánchez sea a partir del jueves un acuerdo "de tres" y así se lo va a pedir al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, del mismo modo que fueron estas tres formaciones las que aprobaron la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

Y mientras no ha escondido su satisfacción por el consenso con Sánchez, tampoco ha ocultado sus reticencias ante la actitud mostrada por Rivera.

Entre otras cosas, ha señalado que en una cuestión como la de Cataluña hay que defender la unidad y la soberanía nacional, y "no se trata de aprovechar políticamente" la situación, como también ha sugerido que algunos dirigentes "más o menos asentados" hablan con una "frivolidad impropia" de este asunto.

Sus dirigentes han ido más allá, y tanto el coordinador general, Fernando Martínez-Maíllo, como líderes regionales, como Alberto Núñez Feijóo, han criticado y lanzado varias advertencias al partido naranja y a su líder.

En rueda de prensa, Maíllo aseguraba por un lado que el objetivo del PP es lograr el consenso con Cs, pero también ha instado a Albert Rivera a que "deje a un lado los votos" que crea que puede obtener con su posición y "piense en España".

Le ha recordado, además, que los términos de la aplicación y vigencia del citado artículo de la Constitución en Cataluña fueron acordados "desde la primera letra hasta la última" por PP, PSOE y Ciudadanos y por eso ha criticado que ahora Cs pretenda una "autoenmienda" y que se mantenga el 155.

Tras insistir en que no existe un 155 "preventivo" porque no lo contempla ni la Constitución ni la ley, Maíllo ha subrayado su deseo de que, para la reunión del jueves, Rivera "no ya rectifique, sino matice" su posición "por el bien de España".

"Tú formaste parte del acuerdo y sabes lo que firmaste", ha dicho Maíllo en un mensaje directo a Ciudadanos y a su líder, a quienes también ha reprochado que hablen de una aplicación "blanda" del 155 cuando ellos mismos la refrendaron y saben que ha sido "contundente y firme", empezando por la propia destitución del Govern que presidía Carles Puigdemont.

Ahora, el 155 dejará de aplicarse tras la investidura y la formación de un nuevo Govern, como así constaba en el acuerdo que aprobó el Senado, ha dicho Maíllo.

Por eso, pese a admitir que el PP considera que el Parlament ha elegido a un "radical" y un "xenófobo" como presidente de la Generalitat, ha advertido de que esas son las "reglas de la democracia" y por eso a quien hay que reprochar dicha elección es a los independentistas y no al PP.

Habrá que ver después si "el radical pasa de las palabras a los hechos", porque en ese caso se podrá volver a aplicar el 155.

Sí ha admitido Maíllo, no obstante, que esta segunda aplicación sería distinta y entre otras cosas ha señalado que en el PP no ven "lógico" volver a convocar elecciones a corto plazo en caso de tener que intervenir otra vez.

"Cada uno será responsable de lo que dice y de lo que hace ante los españoles", ha avisado el dirigente popular, quien en cualquier caso ha asegurado que "por el PP y por Rajoy no va a quedar" y trabajarán por el consenso.

Otros dirigentes del PP han hablado en esa línea, y el presidente gallego, Alberto Núñez-Feijóo, ha reclamado a Rivera que no rompa el bloque constitucionalista y le ha reprochado que pretenda dar "lecciones" al PP sobre la defensa de la unidad de España.

Todo tras un encuentro en el que los "populares" también han hablado del final de ETA y han prometido, así lo ha dicho Maíllo, que con los nuevos nombramientos en Madrid tras la marcha de Cristina Cifuentes y la crisis en esta organización territorial, el partido saldrá "fortalecido" de cara a los comicios autonómicos y municipales de 2019.