El PP descarta una gran coalición porque Casado es la "alternativa al sanchismo y la izquierda"

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha descartado este martes una gran coalición con el PSOE si se repite la fragmentación actual en el Parlamento, ya que, según ha recalcado, su partido es "la alternativa al sanchismo y a la izquierda". Tras subrayar que el "único escenario" del PP en este momento es "ganar las elecciones", ha asegurado que si el PP saca un escaño más que los socialistas, "habrá gobierno en España" con carácter inmediato para emprender las reformas que el país necesita.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Montesinos ha hecho hincapié en que el PP es la "alternativa a la izquierda y al PSOE". Así ha contestado al ser preguntado por la gran coalición que defienden líderes como el gallego Álberto Núñez Feijóo y que la pasada semana apoyaron también expresidentes como Felipe González o Mariano Rajoy.

El diputado malagueño ha resaltado que el PP sale "a ganar" en las elecciones del 10 de noviembre y a "reconectar con todo el votante de centro derecha", así como con los socialistas "descontentos" que no "entienden" la posición del PSC no apoyando la moción de censura para echar a Quim Torra de la Generalitat o que el PSN no se haya situado en Navarra al lado de los constitucionalistas.

"El PSOE es la alternativa al sanchismo, es la alternativa a la izquierda. España necesita una alternativa a la izquierda. Y estamos convencidos de que podemos conseguirlo", ha manifestado, al ser preguntado de nuevo si el PP podría apoyar o permitir la investidura de Pedro Sánchez si son los socialistas los que sacan más votos que los 'populares' en las urnas.

SÁNCHEZ, "SINÓNIMO DE BLOQUEO Y PARÁLISIS REFORMISTA"

Tras asegurar que "habrá gobierno en España" enseguida si gana el PP las elecciones, ha afirmado que Pedro Sánchez es "sinónimo de bloqueo y de parálisis reformista". "Todos los españoles son conscientes de que si Pablo Casado toma las riendas, se desbloqueará la situación y llevaremos a cabo las reformas estructurales que necesita España", ha añadido.

Por todo ello, ha asegurado que el PP está en el "único escenario" de ganar las elecciones y "poner España en marcha". "El PP, por supuesto está por el desbloqueo y en la defensa del interés general", ha indicado, para asegurar que su formación es la "casa" de la "inmensa mayoría de los ciudadanos".

El responsable de Comunicación del PP ha señalado que si su partido gana las generales, Casado "por supuesto" que hablará con PSOE y Cs", tendiéndoles "la mano para que haya un gobierno de inmediato". "Si Casado logra un escaño más que Sánchez hablará con todas las formaciones constitucionales para poner en marcha el país y por supuesto también hablaremos con el PSOE para alcanzar pactos de Estado y esos acuerdos que necesita el país para que todos juntos logremos de una vez por todas que España se ponga a funcionar", ha resaltado.

LISTAS ELECTORALES DEL PP

En cuanto a las listas generales que el PP presentó este lunes, Montesinos ha explicado que Casado se ha dedicado a "rellenar huecos" porque parte de los integrantes de las anteriores candidaturas están en gobiernos autonómicos. En este sentido, ha señalado que el partido ha realizado "algunos ajustes", dado que "más del 70% de los componentes" de esas listas ya estaban en las que presentaron en el mes de abril.

Dicho esto, ha subrayado que han configurado unas listas "para ganar" y para que vean que cuentan con "los mejores gestores para sacar al país adelante". En el caso concreto de que la exministra Ana Pastor sea la 'número dos' de Casado en la candidatura madrileña, ha afirmado que se trata de un "referente de gestión, de institucionalidad y de estar en su sitio".

Ante el hecho de que hayan descendido fichajes mediáticos en esas candidaturas a los que les faltaba experiencia de gestión, Montesinos ha declarado que el líder del PP "ha contado con todos" porque "no sobra nadie". "Hemos tenido que hacer unos ajustes pero en el que Pablo Casado ha contado con todo el mundo. Con ese equipo, salimos a ganar con un discurso propositivo, centrado y moderado", ha apostillado.

Además, ha rechazado que el PP vasco pueda sentirse excluido de esas listas, ya que los candidatos de esas provincias son los de la "estructura territorial allí". Además, ha dicho que Mari Mar es un "referente para todos" y lo ha dicho el propio presidente del partido en el País Vasco, Alfonso Alonso.