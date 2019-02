El PP dice que a su concentración en Colón irán "más de 20.000 personas" para rechazar el "relator" de Sánchez y Torra

El PP ha pedido autorización a la Delegación del Gobierno para una concentración en la Plaza de Colón de Madrid este domingo a las 11.00 horas con el fin de que los españoles expresen su "repulsa" y "rechazo" a la decisión de Pedro Sánchez de aceptar un "relator" en la mesa de partidos sobre Cataluña. En su escrito a la Delegación del Gobierno, habla de una participación "superior a las 20.000 personas".

En un acto del PP en Cuenca, el líder de los 'populares' ha solicitado a los españoles asistir a esa concentración en el centro de Madrid, si bien ha reconocido que su partido aún está a la espera de la respuesta de la Delegación del Gobierno.

En su solicitud para que se celebre esta concentración --que firma el secretario general de los 'populares', Teodoro García Egea--, el PP señala que aceptar la presencia de negociadores en relación con la Generalitat de Cataluña supone "un hecho inédito" y "sin precedentes" en la democracia que "genera un profundo malestar en el conjunto de los españoles".

El PP cree que estos hechos exigen una "muestra urgente de repulsa y rechazo a dicho acuerdo". Por eso, el PP solicita la celebración de una concentración en Madrid el día 10 de febrero a las 11.00 horas en la Plaza de Colón.

"A dicha concentración asistirán una cifra superior a las 20.000 personas junto con representantes de los medios de comunicación. Los convocantes dispondrán de un servicio de organización para la misma", señala el escrito del PP, que ha recogido Europa Press, en el que recuerda que esta petición se acoge a los dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 9/1983 de 15 de julio reguladora del derecho de manifestación. "APELAR A LA CONCIENCIA CABAL" DE LA GENTE

Casado ha afirmado que Sánchez está "deslegitimado" para seguir al frente del Gobierno de España. "Ya lo único que nos queda es apelar a la conciencia cabal y sensata de la población española", ha resaltado el líder del PP, que ha calificado de "lamentables" e "insulto a la inteligencia" las explicaciones de la vicepresidenta Carmen Calvo.

Dicho esto, ha exigido a Sánchez que convoque elecciones cuanto antes y no ha descartado una moción de censura en caso de que no vaya a las urnas. "No se puede vender España a cambio de un plato de lentejas por seguir en Moncloa", ha enfatizado.

Cs Y VOX TAMBIÉN LLAMAN A MANIFESTARSE

Aparte del PP, también el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha convocado a los españoles a manifestarse el 10 de febrero en la Plaza Colón de Madrid contra las cesiones que, a su juicio, está haciendo el presidente del Gobierno al independentismo. "Hay que frenar a Sánchez en las calles", ha enfatizado.

De la misma manera, Vox ha convocado también a todos los españoles a concentrarse este domingo en Colón para mostrar el rechazo al "traidor" Gobierno de Pedro Sánchez, después de que haya aceptado un relator en las negociaciones en Cataluña.

El líder de PP ha señalado, en su acto en Cuenca, que iba a "proceder ahora a hablar con Ciudadanos" y con "otros partidos". "Bienvenidos sean todos", ha dicho, para añadir que espera que la delegación del Gobierno les permita manifestarse porque deben ir "todos conjuntamente".