PP redactará sus conclusiones de la investigación de financiación de partidos en elSenado aunque se disuelvan las Cortes

El portavoz del PP en la comisión que investiga la financiación de partidos en el Senado, Luis Aznar, ha señalado este jueves que en caso de que se disuelvan las Cortes por el adelanto electoral y la comisión decaiga, su grupo redactará unas conclusiones como partido, en las que ya trabaja, y las presentará en rueda de prensa ya que no pueden llevarlas para su aprobación en Pleno.

No obstante, ha explicado en declaraciones a los medios que hasta que no se conozca la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar o no las generales, los trabajos de la comisión seguirán su curso habitual. Con todo, ha admitido que desde el grupo preparan ya un cambio en la planificación que podría llevarles a presentar conclusiones en el Pleno, en el caso de que hubiera sesión el 5 de marzo.

Tal y como avanzan desde el PP, ya han trabajado y perfilado conclusiones sobre los partidos que han sido objeto de estudio de la comisión, entre los que están formaciones como Podemos, Compromís, PSOE o Ciudadanos. A estos sumarán conclusiones sobre organismos como el Tribunal de Cuentas o la banca privada. Añaden que las conclusiones finales incluirían una parte sobre la financiación de su propio partido.

Con este giro del PP, que busca terminar la comisión lo antes posible --ahora está en pleno proceso de estudio del caso Acuamed--, quedarían fuera de los trabajos las comparecencias tanto del presidente valenciano, Ximo Puig, como de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. La comisión preveía que comparecieran para explicar la financiación de campañas electorales del PSPV.

Además, quedarían fuera del estudio de la comisión de investigación las cuentas del PNV y de Convergencia. El PP tenía previsto desarrollar varias sesiones para analizar la forma de financiación de ambas formaciones.

La comisión de investigación de la financiación de partidos fue impulsada por el PP, y en ella no ha participado activamente ninguno de los grupos ya que opinan que nació para contrarrestar la comisión que investiga la financiación irregular del PP en el Congreso.