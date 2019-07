El PP reclama la convocatoria "inmediata" la Diputación Permanente del Senado, prevista para el 24 de julio

En la iniciativa, los 'populares' recuerdan que el artículo 45 del Reglamento del Senado establece que la Diputación se constituirá "tan pronto" como se ponga en marcha la Cámara Alta. Tras las elecciones de abril, el Senado se constituyó el pasado 21 de mayo pero este órgano no ha sido aún organizado.

Apela también el PP en su escrito a la Constitución, que señala que la Diputación Permanente asume las facultades del Senado cuando está disuelto por las elecciones o no reunido, como es el caso de los periodos de vacaciones.

"El mes de Julio es periodo inhábil y la Diputación Permanente no está constituida, por tanto no puede ejercer las funciones que le atribuye el artículo 78.2 de la Constitución", aducen los 'populares'.

El secretario cuarto de la Mesa, Rafael Hernando, ha acusado este mediodía a Manuel Cruz de someter el calendario de trabajo del Senado a los "intereses partidistas" de Pedro Sánchez y de no dar actividad a la Cámara Alta con el Gobierno en funciones. "El señor Cruz se ha confundido de tareas, no es el monaguillo del señor Sánchez, no es un empleado de la sede socialista", ha dicho.