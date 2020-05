El PP critica "caos" y falta de criterios y protección en el pase a la fase 1

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha criticado este lunes lo que considera "un caos" en la primera jornada de la desescalada, con el pase a la fase 1 de la mitad de la población española, a causa de la "falta de criterios claros" y la "falta de protección" por parte del Gobierno.

Un Gobierno que carece de "rumbo", según ha denunciado en unas declaraciones remitidas por el partido con motivo de la reunión del comité de dirección del PP, el primero que se hace de manera presencial desde el pasado 9 de marzo, antes del inicio del estado de alarma.

En esta ocasión no ha habido rueda de prensa, ni siquiera telemática, un formato que lleva sin utilizar el PP desde el pasado 20 de marzo cuando el líder del partido, Pablo Casado, respondió por última vez a preguntas de los periodistas tras la reunión por videoconferencia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

García Egea ha reprochado hoy a Sánchez que en este primer día del desconfinamiento "no se conocen los criterios, los expertos y los indicadores que han llevado al Gobiernos a pasar a la fase 1 en unos territorios y en no en otros" y ha hablado de "discriminación" entre las diferentes zonas.

Ha asegurado que, por esta razón, critican a Sánchez no solo los presidentes autonómicos del PP, como el andaluz Juanma Moreno, sino también los socialistas, como el valenciano Ximo Puig, que se quejan del "oscurantismo" con el que el Ejecutivo realiza este proceso de desescalada.

Los españoles "están solos", ha afirmado García Egea, quien ha acusado al Gobierno de no ejercer su responsabilidad para proteger a la población y dar seguridad y criterios objetivos en esta nueva etapa que se inicia frente a la pandemia del coronavirus.

En este sentido, ha advertido de que la población va a salir a la calle, en muchos territorios, pero "no existen garantías de que no se vuelva atrás en la gestión de la pandemia" porque no se están haciendo los test para tener seguridad en este sentido.

El número dos del PP ha exigido conocer el nombre de los expertos que asesoran al Gobierno para poner en marcha estas fases y ha reclamado que las decisiones sean objetivas "y no subjetivas, en base al capricho personal de Pedro Sánchez".

A su juicio, sí que son objetivos los criterios utilizados por los presidentes del PP que han sido "exitosos" y "han conseguido salvar vidas", al ser "los primeros" en poner en marcha medidas como el cierre de los colegios en la Comunidad de Madrid o los test masivos en Galicia

"Las decisiones del PP han salvado vidas porque han estado asentadas sobre criterios objetivos. Las decisiones de Sánchez no han estado ni están lamentablemente todavía asentadas sobre criterios objetivos y expertos conocidos", según García Egea.

Y ha lamentado que, mientras en la Comunidad de Madrid se están repartiendo mascarillas en las farmacias, no se conoce ninguna decisión similar de Sánchez que pueda ir en la línea de "proteger más a la población" o hacer test masivos.