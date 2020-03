El PP sigue defendiendo una comparecencia de Sánchez en el Congreso cuanto antes para informar del virus

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha insistido este martes en defender la comparecencia cuanto antes del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ante el Pleno de la Cámara Baja para informar de la evolución del coronavirus y las medidas que se están tomando para evitar su expansión. A su entender, esa comparecencia es una "oportunidad" y debería ejercer "el liderazgo".

Así se ha pronunciado Álvarez de Toledo en una rueda de prensa en la Cámara Baja, tras la reunión de la Junta de Portavoces, después de que se haya acordado aplazar una semana la sesión plenaria ante la ausencia del grupo parlamentario de Vox derivada del positivo de su secretario general, Javier Ortega-Smith, por el Covid-19.

La portavoz del PP considera "insuficiente" la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que se celebrará este jueves en comisión y cree que Sánchez debería acudir a la Cámara a "ejercer el liderazgo" para contribuir a "paliar el sentimiento de miedo e incertidumbre que tienen muchos ciudadanos".

"El miedo y la incertidumbre se palian con información y con verdad", ha apostillado, para añadir que esa comparecencia puede brindar la oportunidad de que el Gobierno y los partidos de la oposición mantengan un "debate de altura" y "con grandeza" en la sede de la soberanía nacional. En su opinión, los políticos deben de poder debatir de manera "adulta y madura" como hizo Pablo Casado este lunes "proponiendo una cantidad de medidas económicas para intentar paliar esta crisis".

UNA "OPORTUNIDAD" PARA QUE SÁNCHEZ EJERZA "EL LIDERAZGO"

Álvarez de Toledo ha rechazado que ese debate pueda servir para "tirarse los trastos" a la cabeza porque en este momento se trata de "dar la cara" ante la gente y transmitir a los ciudadanos "la verdad". A su juicio, están ante una crisis "transversal que afecta a muchas áreas de la vida pública" y, por lo tanto, "trasciende las fronteras del Ministerio de Sanidad".

"Creo que para el señor Pedro Sánchez es una oportunidad venir aquí, ejercer el liderazgo y tomar el control de la situación, y explicar a los ciudadanos con verdad cómo ve las cosas, qué información tiene y qué piensa hacer para mitigar en la medida de lo posible los efectos de esta crisis", ha subrayado.

A primera hora de esta mañana, el PP ya había solicitado sustituir la sesión de control de este miércoles por un Pleno monográfico sobre el coronavirus que incluyera la comparecencia del presidente del Gobierno para "tomar el control de la crisis", según ha asegurado Álvarez de Toledo.

Sin embargo, ha explicado que el positivo de Ortega Smith y la ausencia del grupo de Vox ha llevado a la Junta de Portavoces a debatir sobre la suspensión de la sesión plenaria, por entender que podía faltar "legitimidad democrática" en las votaciones si el tercer grupo de la Cámara no está presente.

"LA DEMOCRACIA NO SE PONE NUNCA EN CUARENTENA"

La dirigente del PP ha admitido que en esas circunstancias "tiene sentido" aplazar el Pleno, pero ha dicho que confía en que buena parte de los diputados de Vox sí que puedan asistir la próxima semana, una vez que se hagan las pruebas pertinentes.

Eso sí, la portavoz del Grupo Popular ha recalcado que "en democracia el Congreso de los Diputados no se cierra", igual que no se cierra en una "guerra". "La democracia no se pone nunca en cuarentena", ha afirmado.

En este sentido, ha dicho que era "esencial" acotar el periodo de suspensión de las actividades de la Cámara para volver a la normalidad cuanto antes, pese a las "circunstancias excepcionales", y poder ejercer la labor de "oposición y control al Gobierno". Por eso, ha señalado que el jueves habrá una nueva reunión de la Junta de Portavoces para analizar si es posible que haya Pleno la próxima semana.

BUSCAR FÓRMULAS COMO HABILITAR LA DIPUTACIÓN PERMANENTE

Álvarez de Toledo ha informado de que en la Junta de Portavoces la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas ha puesto encima de la mesa la posibilidad de llevar a cabo una reforma del Reglamento del Congreso para que la Diputación Permanente --órgano que sustituye al Pleno en periodos no ordinarios-- se pueda hacer cargo de la actividad en periodo de actividad ordinaria en situaciones como la actual.

"Se trata de buscar las fórmulas para que el Congreso de los Diputados esté abierto, activo y ejerciendo todas sus funciones de control y legislativas", ha manifestado, para añadir que el PP está dispuesto a estudiar propuestas como la que ha planteado Oramas porque el Congreso no se puede poner en "cuarentena" y debe "seguir funcionando con todas sus capacidades".