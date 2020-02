El PP ataca la demagogia de Vox por pedir una reducción del número de comisiones del Congreso

El PP ha tachado de "demagógica" la propuesta de Vox de reducir el número de comisiones del Congreso y ha avisado de que eso merma la capacidad de control al Gobierno, por lo que le ha pedido dejarse de "debates estériles" y empezar a "dignificar" la labor de los parlamentarios.

El Pleno del Congreso ha aprobado una reforma puntual del Reglamento para poder poner en marcha desde este viernes las comisiones parlamentarias y empezar a citar a los ministros del Gobierno de coalición.

En el debate parlamentario, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha defendido una enmienda para recortar de 21 a 17 el número de comisiones, una rebaja que, en su opinión, sería un "paso" para ahorrar al erario público más de dos millones de euros, según sus cálculos no especificados.

La propuesta ha cosechado las críticas del PP, cuyo ponente, José Antonio Bermúdez de Castro, cree que resulta "demagógico", que "no ayuda a dignificar la labor de todos los diputados, incluyendo los suyos", y que, además, "puede tener como efecto una merma del control parlamentario" al concentrar varios ministerios en una sola comisión.

Y ha seguido marcando distancias con Vox, rechazando la idea de unificar Igualdad con Sanidad y Consumo. "En eso somos distintos", ha remarcado Bermúdez de Castro, subrayando que, aunque el PP no "acepte" la "patrimonialización" de la igualdad por parte de la izquierda, es consciente de que aún "queda mucho camino" para lograr ese objetivo de la igualdad real.

Por todo ello, ha pedido a Vox "no perderse en debates estériles" y no dar coartadas al Gobierno para retrasar el control parlamentario alegando que la oposición no se pone de acuerdo. "Cuanto antes empecemos, mejor para todos", ha dicho.

PSOE: LO QUE QUERRÍAN ES UN TENIENTE CORONEL

El PSOE ha celebrado la actitud del PP frente a lo que llama el "folclore ulltraderechista". "Hoy no son la derechita cobarde, sino la derechita institucional", ha comentado el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas.

Simancas, que ha reiterado que Vox no va a presidir ninguna comisión del Congreso "por higiene democrática", ha subrayado su oposición a la propuesta de Vox por su "sesgo ideológico y reaccionario". A su juicio, lo que le gustaría al partido de Santiago Abascal sería suprimir todas las comisiones del Parlamento y nombrar en su lugar a "un teniente coronel con bigote, pero no va a suceder".

La enmienda de los de Santiago Abascal ha sido rechazada por toda la Cámara excepto por Ciudadanos, que ha optado por abstenerse, --salvo uno de sus diputados que votó en contra--. Según ha explicado su portavoz adjunto, Edmundo Bal, aunque coinciden con los argumentos esgrimidos por Vox contra el aumento de las carteras del Gobierno de coalición, consideran que la propuesta haría inoperativas las comisiones.

En concreto, la reforma del Reglamento acordada por el PSOE, el PP y Unidas Podemos contempla la creación de 21 comisiones parlamentarias, las mismas que ya existían antes de las elecciones del 10 de noviembre, pese a que el Gobierno de Sánchez e Iglesias ha pasado de 17 a 23 ministerios.

Todos estos órganos se constituirán este mismo viernes y a partir de entonces ya se podrá ir citando a los distintos ministros para que den cuenta de la hoja de ruta que seguirán en sus departamentos, como se hace siempre al inicio de cada legislatura.

El acople entre comisiones y ministerios no sólo ha traído consigo un cambio en la denominación de algunas comisiones (por ejemplo la de Fomento, que pasará a llamarse ahora de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), sino que, además, tres de ellas controlarán a más de un ministerio.

TRES COMISIONES CONTROLARÁN A MÁS DE UN MINISTERIO

Tal es el caso de Sanidad y Consumo, que en el Gobierno se ha dividido en dos carteras --Salvador Illa (PSOE) en Sanidad y Alberto Garzón (IU) en Consumo--; Ciencia y Universidades --Pedro Duque y Manuel Castells, respectivamente--; y Empleo y Seguridad Social --Yolanda Díaz y José Luis Escrivá--.

Otra de las novedades es que la que la Comisión Para las Políticas Integrales de la Discapacidad ahora se denominará de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, donde se prevé que se convoque, cuando proceda, al vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Además de estas comisiones legislativas, el acuerdo de socialistas, morados y 'populares' incluye también incluye la creación de cinco comisiones no legislativas (Pacto de Toledo, Seguridad Vial, Infancia, Anticorrupción y Violencia de Género); las tres comisiones que contempla el Reglamento de la Cámara Baja (Reglamento, Estatuto de los Diputados, y Peticiones); y siete comisiones mixtas, que reúnen a diputados y senadores. Todas ellas se constituirán, por su parte, la próxima semana.

Una vez definido el 'mapa' de las comisiones en esta legislatura, los grupos parlamentarios deben ahora adscribir a sus diputados y tener listo para el viernes el reparto de las presidencias y resto de componentes de las Mesas de comisión (dos vicepresidentes y dos secretarios).