Un PP desenfocado en la abstención

Los acuerdos del Gobierno con el PNV y Ciudadanos para salvar la prórroga del estado de alarma han dejado fuera de foco al PP después del interés que había despertado durante esta última semana la postura que pudiera adoptar en el debate de este miércoles desde que anunció que no la apoyaría.

El líder del PP, Pablo Casado, estuvo deshojando la margarita del "no" o la "abstención" casi hasta el final, tanto que, acabados los primeros quince minutos de su intervención este miércoles en el debate en el Congreso, aún no había aclarado el sentido de su voto y no fue hasta el tiempo de descuento cuando apuntó que se iba a abstener.

Con esta jugada -no se sabe qué parte estudiada y cuál fruto de la actualidad- el principal partido de la oposición ha dado un giro a su política, que hasta el momento era la de apoyar los estados de alarma sucesivos, aunque manteniendo sus duras críticas al Gobierno.

También se ha desmarcado tanto de su socio a nivel autonómico y local, Cs, que ha votado a favor de la prórroga, como de su mayor competidor en el espectro ideológico de la derecha, Vox, que ha votado en contra.

En definitiva, el PP, un partido que se había situado como nexo entre estos dos para llegar a acuerdos autonómicos, sale ahora de ese tres en raya y queda con una nueva posición por definir en su escalada para intentar llegar al Gobierno más pronto que tarde, incluso sin esperar a que se agote la legislatura.

La alianza del Gobierno con el partido naranja abre un nuevo escenario para el partido líder de la oposición que hoy circunstancialmente, con su abstención a la prórroga de la alarma, ha coincidido con grupos tan alejados de su ideología como EH-Bildu y el BNG.

Según ha explicado Casado, a la hora de descartar el pétalo del "no" a la prórroga ha sido decisivo el hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se haya comprometido con las propuestas que le había planteado.

También que haya puesto fecha al luto oficial por las víctimas que el PP venía reclamando desde hace semanas.

Sin duda ha tenido gran peso la postura de los presidentes autonómicos del partido que el martes ya abogaron por no impedir una nueva prórroga después de haber reclamado este fin de semana que terminase cuanto antes.

Desde la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso -que Casado pone de "ejemplo" de lo que quiere hacer a nivel nacional-, hasta el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo -el único del PP que gobierna con mayoría absoluta- apostaron por facilitar quince días más de estado de alarma.

Cada uno de estos dirigentes populares tiene que mantener un difícil equilibrio entre sus intereses territoriales y los del partido, marcados desde Génova. La Comunidad de Madrid, además, como una de las más afectada de España por el coronavirus, y Galicia, con unas elecciones autonómicas pendientes del fin de la alarma.

El acuerdo de Ciudadanos con el Gobierno les abre un nuevo frente a algunos de estos presidentes, por las coaliciones establecidas en la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Murcia, la primera de ellas la de más difícil equilibrio.

Mientras, en el Congreso Casado se ha situado hoy a tiro de todos los partidos, ya que le han llovido críticas desde el Gobierno y sus socios hasta de los partidos de su propio espectro ideológico, como Cs y Vox, llegando a acusarle su líder, Santiago Abascal, de "delegar" su responsabilidad por no presentar una moción de censura.

Para la líder de Cs, Inés Arrimadas, el PP se ha quedado muy "cómodo" en la oposición mientras que su partido ha tenido una actitud "propositiva" para llegar a acuerdos y Sánchez ve a Casado 'atrapado' por la ultraderecha, por lo que le ha pedido que se "libere".

La cuestión es si Casado se ve en esta situación porque era lo que pretendía o llevado por las circunstancias. De momento la imagen aún está desenfocada.

Si dentro de quince días Pedro Sánchez vuelve a reclamar una nueva prorroga habrá un nuevo capítulo de este debate, el quinto, en un escenario totalmente distinto porque la gente estará ya 'desconfinada'.

Mónica Sequeiro