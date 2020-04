El PP ve un "desplante" en la convocatoria de Sánchez y no confirma si Casado irá

El PP considera un nuevo "desplante" e "insulto" por parte del Gobierno la forma en la que ha informado del inicio el próximo jueves de la ronda de contactos para la reconstrucción tras el coronavirus y ha dejado en el aire confirmar si el líder de este partido, Pablo Casado, acudirá.

Tras enterarse del inicio de esta ronda con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, sin que haya habido comunicación previa a Casado, fuentes del partido han explicado que la decisión se adoptará cuando Moncloa "llame" para ver agendas y se comunique algo más que el día de la cita.

Un encuentro entre Sánchez y el líder de la oposición, a la que el PP se refiere solo como "posible" porque aseguran que no pueden admitir que se cite en formato de ronda de consultas en audiencia, sino que debe de hacerse "a través de un acuerdo previo con un mínimo de respeto al principal partido de la oposición".

Desde el PP destacan que tiene una trayectoria institucional "demasiado relevante" en los últimos 40 años "como para consentir más desplantes e insultos de este Gobierno" y le advierten de que que "así no", porque no creen que se abra de esta manera una posibilidad de acuerdo.

Los populares consideran que la actitud del Gobierno, con un presidente que no ha llamado al líder del PP desde hace once días y que anuncia en una rueda de prensa el inicio de contactos, demuestra "nula voluntad de pacto", además de una "arrogancia e incapacidad que dificulta cualquier colaboración con la oposición".

Por eso, la presencia o no de Casado en ese encuentro queda pendiente de que Moncloa comunique "algo más" que el día de la reunión y el partido no decidirá sobre esta cuestión hasta que haya una llamada para ver las agendas. El PP asegura que, en todo caso, no va a contestar al Gobierno "a través de una rueda de prensa".