El PP elige hoy a su nuevo líder entre Sáenz de Sanatamaría y Casado

Los compromisarios asistentes al XIX Congreso nacional del Partido Popular decidirán hoy quien será su nuevo líder en sustitución de Mariano Rajoy, si entregarán la presidencia de su formación política a Soraya Sáenz de Santamaría o a Pablo Casado.

A las nueve de la mañana termina el plazo de presentación de candidaturas, y será entonces cuando se conocerá el nombre de las personas que los dos candidatos han elegido para formar parte de su equipo.

Pero permanecerá la incógnita de si el ganador integrará después a quien no consiga hacerse con el liderazgo del partido o a personas afines a la lista perdedora.

Una vez cumplimentado el trámite de la presentación de candidaturas, el plenario del congreso se reunirá para escuchar las intervenciones de Sáenz de Santamaría y Casado, cuyo orden se determinará mediante un sorteo previo.

A continuación comenzarán las votaciones y a primera hora de la tarde se conocerá el nombre de la persona que relevará a Rajoy al frente del partido.

El presidente saliente fue ayer el protagonista de la primera jornada del congreso, en el que todos los intervinientes elogiaron su gestión y su trayectoria y los compromisarios le rindieron homenaje.

En su discurso, Rajoy no mencionó a ninguno de los candidatos, pero sí prometió ser leal y pidió responsabilidad a todos.

Fue una intervención en la que defendió su gestión económica, la de la crisis catalana y su política antiterrorista, y confirmó que no abandonará el partido.

"Me aparto, pero no me voy", dijo Rajoy, quien ha vaticinado a sus compañeros en el PP lo que harán los españoles en las urnas: "Volverán a buscarnos".

Por su parte, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se despidió del cargo "con la conciencia tranquila, sin cuentas pendientes" y con su lealtad "intacta" al PP y a Rajoy.