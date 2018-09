PP cree que la eliminación de aforamientos forma parte de un "pacto oculto" con independentistas para que escapen del TS

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha acusado al presidente del Gobierno de "plagiar" de otros partidos políticos la propuesta de eliminar el aforamiento de diputados y senadores, una idea que no es "original" de Pedro Sánchez, ya que, según ha dicho, ya figuraba en el programa del PP. Asimismo, ha enmarcado esta iniciativa en un "pacto oculto" con los independentistas que no quiere que a los independentistas los "juzgue el juez Pablo Llarena".

Tras acusar a Sánchez de querer "tapar" otros asuntos de actualidad, ha emplazado al Ejecutivo a concretar qué quiere hacer y ha abogado por alcanzar un acuerdo para acabar con todos los aforamientos políticos, incluidos también los de los Parlamentos autonómicos.

"Esta mañana Sánchez lo único que ha hecho es desviar el tiro", ha declarado García Egea en una rueda de prensa en la sede del PP tras la reunión del comité de dirección del partido que ha presidido Pablo Casado, poco después de que Sánchez haya anunciado que propondrá una reforma exprés de la Constitución para acabar con los aforamientos en 60 días.

Fuentes de la dirección nacional del PP consideran que con esta "cortina de humo" sobre los aforamientos se evita hablar de otros asuntos espinosos para el Ejecutivo como la tesis doctoral de Pedro Sánchez, al tiempo que se busca poner en el foco a Casado, cuyo máster se elevó al Tribunal Supremo al ser aforado y el alto tribunal deberá decidir en las próximas semanas si le cita o no como investigado.

"CONTENTAR" A TORRA Y PUIGDEMONT

Asimismo, García Egea ha enmarcado esta iniciativa de Sánchez en un "pacto oculto" con los nacionalistas, dado que, según su argumentación, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, no quiere que a los independentistas los "juzgue el juez Pablo Llarena". "Y el señor Pedro Sánchez quiere que los golpistas y los que han quebrantado la ley en Cataluña escapen cuanto antes del Supremo", ha enfatizado

En este sentido, ha señalado que el presidente del Gobierno "prefiere contentar" a Torra y al expresidente catalán Carles Puigdemont antes que "hacer cumplir la ley" en Cataluña. "Hay que mirar al futuro y los españoles no merecen un presidente del Gobierno que cuando se levanta por la mañana piensa más en contentar al señor Torra que salvaguardar la integridad y la igualdad de oportunidades en España", ha abundado.

ELIMINARLOS EN TAMBIÉN EN PARLAMENTOS AUTONÓMICOS

García Egea ha recordado que los aforamientos es un asunto que se ha discutido en varios Parlamentos autonómicos, lo han planteado varios partidos y no es algo nuevo, sino "un plagio" del presidente, en velada alusión a la polémica por la tesis doctoral de Sánchez.

Dicho esto, el 'número dos' del PP ha señalado que su partido quiere esperar a que el jefe del Ejecutivo concrete su propuesta y precise su alcance. "Por si Pedro Sánchez cambia de opinión", ha ironizado el dirigente 'popular', que ha recordado que socialista Susana Díaz se ha "negado" a eliminar esos aforamientos y puede ser una "desautorización" a la presidenta andaluza. A su entender, es un "torpedo lanzado en la línea de flotación" de Díaz.

En este sentido, ha dicho que Sánchez debe explicar si esa eliminación de los aforamientos "también afecta a los jueces, fiscales, a las Fuerzas de Seguridad del Estado, a los militares y a todos aquellos" que tienen esta consideración. "Lo que no entendería nadie en España es que se eliminasen los aforamientos en el Congreso de los Diputados y la señora Susana Díaz siguiese aforada en el Supremo", ha manifestado, tras recordar que en España hay más de 200.000 aforados.

ACABAR TAMBIÉN CON LA ACUSACIÓN PARTICULAR García Egea ha recalcado que este tema "merece una reflexión" porque "no puede ser que haya 17 sistemas distintos" y en unas autonomías un diputado esté aforado ante el Supremo y en otras no. "Creo que las cosas hay que abordarlas en profundidad y no con improvisación porque el actual Gobierno parece una banda de jazz, tocando cada uno su partitura", ha manifestado.

El 'número dos' de Casado ha pedido al presidente del Gobierno que le mande su propuesta concretada si quiere hablar de este tema con el PP, que no está para "perder el tiempo". "Es importante hacer una reforma global, no solo en el sentido de la Constitución a nivel nacional sino que eso afecte también a los distintos Estatutos de Autonomía y ésa es la línea en la que nosotros vamos a ir", ha recalcado.

Además, García Egea ha explicado que su partido quiere que el debate sobre la eliminación de los aforamientos vaya "unido a la eliminación de la acusación particular" porque no puede ser que "las listas electorales" las haga el partido "contrario" presentando "denuncias sin fundamento" para provocar la imputación de cargos y luego esos casos son archivados.

DEFIENDE QUE EL REY EMÉRITO SIGA AFORADO

Al ser preguntado cuál será el sentido del voto del Grupo Popular en la moción que se debatirá este martes en el Congreso a instancias de Ciudadanos para acometer una reforma de la Carta Magna en tres meses para poner fin a los aforamientos, García Egea no ha aclarado qué hará su partido y ha dicho que quiere leer antes el texto. A su entender, este asunto merece "un debate más sosegado".

En cuanto a si el Rey Emérito debe seguir siendo aforado, el secretario general del PP ha indicado que el monarca debe "mantenerse como está" y ha añadido que quien quiera "atacar" a ésta y otras instituciones tendrá "enfrente" al Partido Popular.