PP exige que "no haya españoles de primera y de segunda" y pide criterios "transparentes" en desescalada

El diputado nacional del PP por Málaga y vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha vuelto a solicitar al Gobierno central criterios "objetivos y transparentes" para el cambio de fase en la desescalada, advirtiendo de que "no puede ser que el Ministerio de Sanidad cambie en una hora el criterio sobre el paso a la fase 1 en la provincia" de Málaga. Además, ha exigido que "no haya españoles de primera y de segunda".

Málaga, en concreto, no pasó de fase este pasado lunes, permaneciendo en la cero. Al respecto, Montesinos ha advertido de que el Gobierno de España "no ha utilizado esos mismos criterios para unas comunidades autónomas" y, a juicio del diputado, "para algunas comunidades los distritos sanitarios sí servían y para otras no han servido".

Es más, ha incidido también en que cuando se le ha preguntado al Gobierno sobre este hecho "no han dado respuestas claras, concisas", añadiendo, además, que a ello se suma el hecho de que se desconoce quienes son los expertos.

"Nos encontramos en un contexto en el que no sabemos los expertos por los que se guía el Gobierno y no sabemos los criterios por los cuales el Gobierno en algunas comunidades toma una decisión y en otras, otra", ha criticado.

Montesinos, en una entrevista en Cadena SER Málaga, recogida por Europa Press, ha tenido unas primeras palabras de recuerdo para los fallecidos por el coronavirus y sus familiares: "No son cifras, no son números, son familias, personas que en muchos casos no se han podido, ni tan siquiera, despedirse de sus seres queridos como ellos hubiesen deseado".

De igual modo, en la entrevista y en relación con el cambio de fase en Málaga ha recordado que desde el PP han registrado una pregunta urgente en el Congreso "para que el Gobierno de España lo aclare", ya que "es de rigor y porque los malagueños se merecen que el Gobierno sea transparente y explique claramente esos criterios".

Cuestionado por qué finalidad política puede tener no declarar la fase 1 en Málaga o la Costa del Sol, Montesinos ha incidido en que lo que ha solicitado es "criterios objetivos y transparentes al Gobierno".

En este punto, ha puesto también el ejemplo del presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, del PSOE, "que también exige explicaciones y pide al Gobierno transparencia y claridad a la hora de tomar determinadas decisiones".

"Lo que exijo también es que no haya españoles de primera y de segunda", ha incidido el vicesecretario de Comunicación del PP, al tiempo que se ha preguntado "por qué en el País Vasco se ha tomado una serie de criterios y no se han tomado en Andalucía".

TURISMO

Por otro lado, ha explicado que ha hablado con hoteleros, hosteleros o la Cámara de Comercio la pasada semana y "todos se quejaban de una cosa que es de sentido común" en alusión a que "nadie del Gobierno de España o representantes del PSOE se habían puesto en contacto con ellos para saber cómo se debía de avanzar en la desescalada".

Asimismo, han dicho que también denunciaban "la falta de criterios claros en la desescalada, que no llegaba la información a tiempo, que estaban desamparados o que tenían un Gobierno que miraba para otro lado ante sus reclamaciones". "Eso también lo están diciendo los hoteleros, los hosteleros... que están muy preocupados".

En este sentido, ha recordado que como diputado malagueño 'popular', en colaboración con los también diputados de Málaga Carolina España y Mario Cortés, han planteado una ofensiva parlamentaria en las Cortes Generales en defensa del turismo.

"Reactivar la economía en Málaga es sinónimo de turismo e, insisto, con todas las garantías de sanidad, con todas las garantías de seguridad, pero evidentemente, esa tiene que ser nuestra prioridad", ha defendido, por lo que ha reiterado que por ello han presentado una PNL y también una batería de preguntas específica sobre la Costa del Sol.

Por último, sobre cómo Málaga tiene que afrontar el futuro, Montesinos ha abogador por trabajar "todos juntos en defensa del interés general, de todos los malagueños".

"Sinceramente, me siento muy orgulloso de formar parte de Málaga, de esa ciudad viva, plural, transversal; es una ciudad en la que cabemos absolutamente todos, y creo que Málaga va a ser capaz de levantarse con brío". "Todos trabajar en ese sentido", ha apostillado.

Por último, ha dicho quedarse "con lo que nos han dado durante todos estos días todos los malagueños, que ha sido ese ejemplo; todos nos equivocamos y debemos hacer autocrítica pero creo que juntos nos vamos a poder levantar y salir de esta". "Me siento muy orgulloso de formar parte de esa Málaga tan grande, transversal y que va a volver a brillar muy pronto", ha concluido.