El PP tacha de "esperpento" que el PSOE haga suyos los Presupuestos pero rechace defenderlos

En su intervención en el debate, el portavoz del PP ha asegurado que es "francamente complicado" entender porque el PSOE hace suyas las cuentas pero la ministra de Hacienda ha rehusado defenderlas en el debate en el Senado este lunes, por lo que ha tachado de "esperpento" lo vivido en el Pleno de vetos.

Además, ha apuntado que las cuentas han recibido el veto en la Cámara Alta de los socios de los socialistas en la moción de censura contra Mariano Rajoy. "Todos los que les apoyaron para que fuera ministra de Hacienda han dicho que tienen que retirarse estos presupuestos y dice que los hace suyos pero no los defiende", ha reiterado Barreiro.

En esta línea ha retado a los socialistas a hacer modificaciones a las cuentas, lamentando que el PSOE no lo ha hecho porque "no se consideran capaces" y han tapado su "incapacidad" con mensajes políticos.

AFEA EL CAMBIO DE ESTRUCTURA EN EL GOBIERNO

El senador 'popular' ha criticado que el PSOE adopte unas cuentas pensadas para 13 ministerios, mientras el nuevo Gobierno cuenta con 17 carteras, lo que, a su juicio, dificulta que se pueda enmendar. "No ha habido transparencia sobre cómo van a quedar los PGE, no sabemos comos se va a ejecutar ni como van a financiar ministerios que no existian?", ha denunciado el portavoz 'popular'.

Según Barreiro la Cámara Alta no ha podido participar porque "el Gobierno socialista no lo ha querido", no han corregido o explicado aqui en el Senado. "A esta Cámara se le ha usurpado parte del debate presupuestario para 2018, no podemos enmendar aquello que no conocemos", ha resumido.

Ha defendido que el Grupo Popular está facultado tras la moción de censura para presentar enmiendas que "reconduzcan" las cuentas en un sentido social. "Sin romper los ejes de los presupuestos, eso es coherencia", ha argumentado Barreiro, al tiempo que ha defendido la política económico de Rajoy que ha servido para corregir la situación de "quiebra" en España.