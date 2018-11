El PP evita ahora rechazar la exhumación de Franco y no recurrirá el decreto del Gobierno ante el Constitucional

El Partido Popular no recurrirá finalmente ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto que el Gobierno aprobó para iniciar la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. El vicesecretario de Organización, Javier Maroto, ha anunciado este lunes que el PP ya no considera necesario ese recurso al entender que el Ejecutivo no está empleando la vía de urgencia para sacar al dictador del mausoleo de Cuelgamuros. "No habrá recurso", ha asegurado Maroto.

La argumentación que da ahora el PP es que no se opone a la exhumación. " Siempre nos hemos opuesto a las formas, no al fondo de la cuestión", ha explicado en rueda de prensa tras el Comité de Dirección de los populares, en la que también ha recalcado que "la motivación" de su recurso "ha desaparecido", al entender que hay un "cambio de posicionamiento" del Ejecutivo.

No obstante, Maroto ha garantizado que el PP volverá a abstenerse en el caso de que se produzca una nueva votación sobre la exhumación del dictador. "Hemos dicho por activa y por pasiva que este debate solo pretende desviar la atención", ha insistido, para recalcar a continuación: "Nadie está a favor de un dictador, nadie está a favor de una dictadura y el PP defiende una España democrática".

En agosto, el PP defendió el recurso contra el decreto para exhumar a Franco en que la Constitución contempla la figura del decreto ley únicamente "en caso de extraordinaria y urgente necesidad" y que esas normas que solo puede aprobar el Gobierno en Consejo de Ministros "no pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I [de la Carta Magna], al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general".

Un recurso contra el decreto ley que aprobó el Gobierno para poder exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos no hubiera paralizado el proceso, a no ser que el Constitucional se pronunciara en contra de la iniciativa del Ejecutivo antes de que se produjera el desentierro del dictador.