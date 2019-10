El PP evita hablar de la exhumación de Franco, pero pide "menos electoralismo" y "menos regusto por las dos Españas"

En declaraciones en el Congreso de los Diputados, el portavoz económico del PP, Mario Garcés, ha remarcado que su partido no iba a pronunciarse sobre asuntos a los que los españoles no destinan "no un solo minuto".

"El PP no va a desenfocar nunca de sus objetivos. Nosotros siempre pensamos en el presente y en el futuro", ha manifestado Garcés, incidiendo en que "ni una sola persona" está preguntando por Franco a los candidatos de su partido que está recorriendo estos días el país.

Por ello, el dirigente 'popular' ha pedido "menos electoralismo" y dejar a un lado ese "regusto permanente por los dos Españas". "Buscamos una España que avance, que siga adelante, que crezca, que genere empleo y vamos a trabajar precisamente por eso --ha asegurado--. En otro sitio no nos va a coger".