El PP ve "una broma de mal gusto" que quienes impulsaron la moción contra Rajoy le pidan ahora abstenerse ante Sánchez

Así lo ha puesto de manifiesto en rueda de prensa en el Congreso el portavoz adjunto del PP Jaime de Olano tras conocerse la carta que diputados y exdiputados del PSOE han remitido al PP para pedir a los 'populares' una abstención "sin condiciones" en "reciprocidad" por los que ellos hicieron en 2016 con Rajoy.

Olano ha querido dejar claro que las carta aún no les ha llegado pero ha apuntado que de quien de verdad están "deseosos" de recibir una misiva es del propio Sánchez, de la ahora presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y de hasta 15 diputados más que hace tres años votaron 'no' a la investidura de Sánchez.

LA SITUACIÓN DE 2016 ERA DISTINTA

El dirigente 'popular' ha querido dejar claro que la situación de entonces y la de ahora "no son para nada parecidas" dado que entonces sólo era viable un Gobierno de Mariano Rajoy, después de la fallida investidura de Sánchez, y en esta ocasión "hay otras opciones".

Y, además, ha criticado que, a la hora de negociar gobiernos municipales o autonómicos, el líder de los socialistas siempre se haya decantado, "por acción o por omisión", por los nacionalistas e independentistas de ERC, Junts o Bildu, en lugar de por el PP.

Por tanto, a su juicio, es "una broma de mal gusto" que los mismos que echaron a Rajoy de La Moncloa a través de moción de censura "pactada con independentistas" y que tienen como líder al "paladín del 'no es no'" pidan al PP que facilite la investidura de Sánchez. "No es de recibo", ha abundado.