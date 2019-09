PP vasco cree que la "polémica innecesaria y estéril" por las declaraciones de Álvarez de Toledo queda "resuelta"

La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, ha afirmado que "la polémica innecesaria" suscitada por las declaraciones "desafortunadas" de la portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha sido "estéril" y ha quedado "resuelta" con las palabras del presidente del PP, Pablo Casado, en la Convención del PP vasco.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Fernández ha considerado que el PP vasco "ha salido reforzado" de la Convención celebrada este pasado fin de semana, que se ha salado "claramente con un éxito".

Según ha indicado, su partido "ha salido reforzado" como "alternativa política en clave de utilidad, con propuestas concretas para problemas concretos", y también "ha subrayado aquello en lo que más se identifican los vascos" al plantear "una alternativa constitucionalista vasca" desde "el arraigo" --con la defensa del Estatuto, el Concierto y las instituciones propias-- y la "centralidad".

En esta línea, la dirigente vizcaína ha insistido en que el PP vasco está dispuesto a "llegar donde haya que llegar para defender los intereses de Euskadi".

En este marco, ha calificado de "desafortunadas" las afirmaciones realizadas por la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, quien el pasado jueves cuestionó la apuesta del PP vasco en favor de la foralidad y los derechos históricos de los territorios vascos y criticó la supuesta "tibieza" de los populares vascos respecto al nacionalismo.

Fernández ha señalado que las palabras de Álvarez de Toledo generaron "un importante malestar, especialmente, entre la afiliación" del PP vasco, y ha añadido que, "en política, como en la vida, todos nos podemos equivocar".

En cualquier caso, ha considerado que se trata de "una polémica que quedó resuelta porque esas palabras no tuvieron ningún apoyo de la Dirección nacional" y en la Convención del PP vasco el propio Pablo Casado "dijo que, cuando hay una nota disonante, siempre hay un piano para taparla".

"Creo que obviamente Pablo Casado respaldó la propuesta de acento propio del PP vasco", ha manifestado su secretaria general, que ha opinado que "esa polémica que era innecesaria, terminó siendo estéril y no afectó a la esencia de la convención".

Asimismo, ha insistido en que "la foralidad no sólo no es incompatible con el proyecto del PP, sino que está en nuestro ADN" porque está "recogida y amparada" en la Constitución española. Por ello, ha añadido, su defensa no es "una amenaza para nadie", sino que "es algo que suma al patrimonio comnún".

De este modo, ha advertido de que "la verdadera amenaza" para la foralidad la representa el nacionalismo porque "la instrumentaliza" para conseguir el objetivo de "un estado vasco independiente", pero "la foralidad al servicio de las personas y desde la lealtad con un proyecto común no es una amenaza para nadie" y, además, "ha sido refrendada por todos los presidentes del PP nacional".

BAJAR LOS IMPUESTOS

En esta línea, ha insistido en que la foralidad debe servir "al servicio de los vascos" y no para "pagar más impuestos". Por ello, ha reiterado que "no es posible" un apoyo de partido a los presupuestos vascos de 2020 "sin una rebaja de impuestos a las personas en Euskadi".

"Y la respuesta que ha dado el PNV es que no están dispuestos a la rebaja fiscal. Es el PNV el que, continuamente con sus gestos, denota no tener ningún interés en sacar adelante estos presupuestos de la mano de PP vasco", ha apuntado.

Fernández ha asegurado que el PP vasco cree "en el diálogo" y tiene "toda la voluntad de abordar el presente y el futuro de Euskadi desde la interlocución con el resto de partidos", salvo con EH Bildu, con quien no tiene "nada que negociar".