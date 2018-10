El PP insiste que el tren que usó Ábalos al volver de Cáceres no es el habitual

El PP extremeño ha insistido hoy en que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, regresó a Madrid el pasado sábado desde Cáceres en un tren que no es el utilizado habitualmente en esta línea, pues fue traído desde Castilla y León "específicamente" para su traslado.

De este modo se ha referido al viaje de vuelta a Madrid que el ministro realizó en tren tras participar en la Conferencia Municipal organizada por el PSOE de Extremadura en la capital cacereña.

En rueda de prensa, el presidente del partido, José Antonio Monago, ha denunciado el "escándalo" y la "vergüenza" de esta situación, porque el ministro se fue en "un tren especial como no tiene ningún extremeño", que viaja en máquinas "que incumplen los horarios, sin maquinista, con goteras, que se incendian y se quedan sin fuel".

En concreto ha asegurado que Ábalos "no se fue en un Talgo cualquiera", sino en uno traído "específicamente" desde Castilla y León, por lo que "se fue sin conocer el tren extremeño".

Además, ha denunciado que ese día en Mérida había otros dos trenes de reserva "por si había alguna avería" en el que viajaba el ministro.

El tren que utilizó "fue acompañado en su trayecto por personal técnico de Renfe, cosa que habitualmente no se hace", ha subrayado Monago, a lo que ha sumado que se mantuvo al personal de circulación en las estaciones de Aldea del Cano y Casar de Cáceres cuando los sábados, al no ser necesario para las operaciones previstas, no suelen trabajar.

Además, ha agregado, se movilizaron a todas las brigadas de mantenimiento de la infraestructura, entre 9 y 10 personas, "que ese día se encontraban de descanso".

El presidente del PP ha indicado además que todos los trenes que circularon el sábado en el corredor Madrid, Cáceres, Mérida y Badajoz, en ambos sentidos, llegaron a su destino con un retraso de entre 10 y 30 minutos, "menos el tren en el que iba Ábalos a Madrid, que cumplió con el horario".

"Yo no sé si es consciente, lo digo de verdad, del tren que le pusieron, pero si esto se ha hecho sin conocimiento del señor Ábalos, eso es motivo para cesar a alguien", ha aseverado Monago.