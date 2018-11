PP insiste en exigir que Delgado comparezca en el Senado, esta vez por el cese de un abogado del Estado por el 'procés'

La portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Senado, Esther Muñoz, ha registrado su sexta petición de comparecencia ante la Cámara Alta mde la ministra de Justicia, Dolores Delgado, esta vez para que explique el cese del abogado del Estado Edmundo Bal, jefe de lo Penal de los servicios jurídicos del Estado y que defendió acusar por el delito de rebelión a los líderes independentistas procesados por el 1-O.

Muñoz ha explicado a Europa Press que lo ocurrido con Bal muestra que Delgado "no tiene ya pudor en demostrar a todo el mundo cómo ha cambiado de criterio" el Gobierno en relación a los políticos catalanes en prisión por el proceso judicial o huidos para evitar esta acción de la Justicia española.

La portavoz parlamentaria ha denunciado que la ministra no ha comparecido todavía en el Senado, donde Dolores Delgado fue reprobada por primera vez con la mayoría absoluta del PP por el trato de su departamento al instructor del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

Sólo del PP, la ministra acumula cinco comparecencias pendientes de atender (seis con la registrada ahora), pero sumando las del resto de grupos son 13 en total. Además del Grupo Popular, esperan que acuda al Senado también Unidos Podemos, PDeCAT, ERC, Ciudadanos, EH Bildu, el PAR y la Agrupación Socialista Gomera.

NO HA EXPLICADO NI SUS OBJETIVOS GENERALES

"No ha venido ni siquiera a presentar su agenda porque yo creo que no tiene agenda política, no hay gestión real de los problemas diarios de la Justicia, van saliendo del paso", añade Esther Muñoz, que recuerda la huelga de jueces y fiscales por reivindicaciones laborales y de mayor autonomía.

La portavoz parlamentaria advierte de que no va a dejar de pedir comparecencias hasta que Delgado acuda a la Cámara Alta como ha hecho prácticamente ya todo el Gobierno socialista. "Cuando venga, igual estamos nueve horas", bromea Esther Muñoz.

Además de pedir a la ministra que explique las líneas generales de su departamento, el PP ha registrado otras cuatro peticiones de comparecencia sobre el posible indulto si hay políticos condenados por el 1-O, sobre las supuestas "instrucciones a la Fiscalía" para reducir lo cargos pedidos a los procesados por el 1-O, su posición frente a la Justicia belga y sobre las "presiones" de su Ministerio al Poder Judicial.