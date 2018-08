El PP reconoce su intención de poner "dificultades" a los presupuestos de Sánchez: "Son más impuestos y más paro"

"Si la pregunta es si vamos a poner dificultades a unos presupuestos que anuncian subida de impuestos y subida del paro, sí, porque es malo para el conjunto de los españoles y de la nación", ha sentenciado Maroto en una entrevista en la SER recogida por Europa Press.

En su opinión, no es apropiado hablar en este contexto de "veto" o "bloqueo" del PP al techo de gasto, la senda de déficit o los propios presupuestos. "Es mucho más inteligente si explicamos por qué decimos que no a esos presupuestos", ha comentado, para incidir que subir impuestos y que se incremente el paro "son dos recetas que vienen siempre acompañadas del PSOE". "No nos gusta y no debe gustar a una mayoría de los españoles. Lo defenderemos sin pelos en la lengua", ha apostillado.