El PP confía en que no haya intervención militar, pese a su condena a Maduro

El PP ha asegurado hoy que "por el bien del pueblo venezolano", y pese a su condena al régimen de Nicolás Maduro, confía en que no se plantee la posibilidad de una intervención militar en Venezuela porque supondría una guerra civil.

La intervención militar "se puede llamar como se quiera, pero es un símil de guerra civil y queremos que, por el bien del pueblo venezolano, se salga de ese esquema y de esa posibilidad", ha asegurado en conferencia de prensa tras la reunión del comité de dirección del PP, el vicesecretario de Organización y jefe de la campaña electoral, Javier Maroto.

El dirigente popular ha subrayado que dicha postura no implica "ni giros ni cambios" en la posición del PP con respecto a Venezuela, una posición que nunca ha variado "en función de los acontecimientos", ha dicho.

Así, ha subrayado el "respaldo inequívoco" del presidente del partido, Pablo Casado, al presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, y su rechazo al régimen de Maduro.

Un rechazo que "no es de antes de ayer, ni es por casualidad, ni porque lo dice la demoscopia o por que ya no queda más remedio; no, es porque conocemos ese régimen", ha dicho.