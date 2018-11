PP considera "intolerable" que el PSOE utilice la CHS para "fines partidistas"

Así ha valorado Jesús Cano este la reunión mantenida en la CHS entre el Delegado del Gobierno, Diego Conesa, el presidente del organismo de Cuenca, Mario Urrea, la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón y el presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Manolo Martínez.

Al respecto, se ha preguntado "por qué a ese encuentro solo ha asistido la alcaldesa de Cartagena y no los regidores de San Pedro del Pinatar, San Javier, Fuente Álamo y Torre Pacheco" ya que ha añadido, "también poseen pozos de sequía en sus municipios".

Igualmente, ha criticado la reunión de hoy "tras el auto de fe de ayer en Torrevieja" como "fruto del nerviosismo que hay en las filas del PSOE ante la injusta decisión de la ministra de no trasvasar agua para regadío".

"Estamos comprobando estos días el sectarismo y el uso partidista que los socialistas hacen de las instituciones", ha dicho Cano, quien considera que están utilizando, "según les conviene", a la Comisión Central de Explotación del trasvase, "una comisión técnica y que al parecer recibe órdenes de no se sabe quien, pero que perjudican gravemente al regadío murciano y levantino".

Por ello, y para finalizar ha señalado que "el PP va a exigir que se cumpla la ley, y lo haremos junto a los regantes", al tiempo que ha explicado que anteriormente no vino agua porque no habían recursos en los embalses de cabecera, pero ahora no viene porque el Gobierno socialista no quiere, la voluntad del Ejecutivo de Pedro Sánchez es acabar con el trasvase Tajo Segura".