El PP suspende hasta febrero la comisión de investigación de partidos del Senado tras la declaración de Iglesias

El portavoz 'popular' en la Comisión, Luis Aznar, ha afirmado al terminar esta sesión que los trabajos se reanudarán en febrero, tras el parón parlamentario de enero, y que su formación llamará a nuevos comparecientes de Podemos y de otras formaciones.

La comisión lleva trabajando año y medio con la única participación del PP (el Grupo Mixto asiste pero no interviene ni plantea comparecencias). Los 'populares' barajan continuar los trabajos hasta el próximo junio.

Aznar ha criticado las explicaciones que le ha dado Iglesias a sus preguntas y ha interpretado que no ha contestado a muchas "porque no podía responder con la verdad". "No quieren ni oír hablar de su financiación", ha resumido.