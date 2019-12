El PP ve "lamentable" que "el futuro de España esté en manos de Borràs y de Lastras"

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Mario Garcés, ha asegurado este jueves que considera "lamentable" que "el futuro de España esté en manos de Borràs y de Lastras", en referencia a la portavoz de Junts en la Cámara Baja, la independentista Laura Borràs, y de la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra.

Así se ha pronunciado el dirigente 'popular' en la Cámara Baja al pedírsele opinión sobre las revelaciones realizadas por Borràs, asegurando que en la reunión que mantuvo este miércoles con Lastra, en el marco de las negociaciones sobre la investidura, se pudo "hablar de todo", incluidos "los referendos y la autodeterminación".

"Que el futuro de España esté en manos de Borràs y Lastras me parece lamentable. Este tipo de declaraciones hay que empezar a hacerlas ya", ha dicho el que fuera secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad en la etapa en la que fue ministra del ramo Dolors Montserrat.

NEGOCIACIONES "TRÁGICAS" PARA ESPAÑA

Garcés ha tachado de "trágicas" las negociaciones que mantiene Lastra con los independentistas para que faciliten la investidura de Sánchez y ha retado al PSOE a pronunciarse sobre las revelaciones de Borràs.

"Si lo que ha dicho es cierto y no lo desmiente el PSOE, desde aquí invocamos al PSOE a que cese inmediatamente en esa deriva porque estaría incurriendo en una gravísima responsabilidad de todo tipo, no sólo política sino también histórica", ha dicho.

En este contexto, el dirigente 'popular' ha rechazado la creación de una mesa de negociación sobre un "conflicto político" que, a su juicio, no existe en Cataluña. "Es una palabra falaz, el único conflicto que existe en España es con el ordenamiento jurídico", ha zanjado.

APELA AL PSOE DE LOS AÑOS 80 Y 90

Garcés ha pedido al Gobierno que vuelva "a la cordura, al rigor y a la centralidad, al lugar de donde nunca tuvo que salir el socialismo", porque alguien que aspira a gobernar el país no se puede sentar a hablar con aquellos "que negocian la ruptura de España".

"Apelamos al Gobierno a la responsabilidad, a la dignidad y a la unidad de un proyecto histórico que se llama España que no puede quedar sometido a los vaivenes" de las fuerzas que pretenden romperla, ha afirmado Garcés, antes de pedir a Sánchez que no cometa "la gran felonía" este viernes de defender el texto constitucional " cuando a cada hora, a cada minuto y a cada segundo negocia ese gran proyecto de país que es España".

Garcés ha dicho no saber "quién gobierna el país" pero ha recalcado que tiene claro que "no es el PSOE de los años 80 y 90". "Ese PSOE habría llamado desde el primer momento al PP para buscar soluciones y discutir los principales pactos de Estado --ha señalado--. Desgraciadamente no sabemos en qué esquina de la Historia se ha quedado ese PSOE".

Y LOS SINDICATOS, DE RUTA POR LAS CÁRCELES

También ha reprochado a los sindicatos que "en lugar de hacer la ruta del empleo" ahora se dediquen a hacer "la ruta de las cárceles", en referencia a la visita que los líderes de UGT y CC.OO realizaron al presidente de ERC, Oriol Junqueras, en la prisión de Lledoners para pedirle que su formación facilite la investidura de Sánchez.

Además, ha pedido al Gobierno de Sánchez que "inste todos los instrumentos jurídicos que estén a su alcance para impedir" que se haga "realidad" la posibilidad de que los presos del procés "puedan pasar la Navidad en sus casas" al acceder a un régimen similar al tercer grado.

"Mientras hay españoles que tienen problemas para pasar las navidades, hay otros aparentes españoles que van a pasar la Navidad no en las cárceles sino con sus familias, aquellos mismos que quisieron romper la unidad de este país", se ha quejado, antes de volver a reclamar que sean trasladados a cárceles fuera de Cataluña para que no puedan tener beneficios penitenciarios que, en su opinión, "son un oprobio y una ofensa para todos los españoles de bien".