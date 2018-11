El PP ve "lamentable" que Sánchez no apoye a Borrell frente a Rufián

Varios diputados del PP, entre ellos Fernando Martínez-Maíllo -miembro de la anterior dirección-, han lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya protegido y apoyado a su ministro de Exteriores, José Borrell, frente las declaraciones "impresentables" de Gabriel Rufián (ERC).

Maíllo se ha expresado así en los pasillos del Congreso después de que Sánchez haya pedido a Rufián y al líder de PP, Pablo Casado, que se disculpen por "insultar" y "difamar" en el hemiciclo del Congreso.

El diputado del PP ha exculpado a su partido de la tensión vivida ayer en el pleno, y ha ironizado al afirmar que Sánchez no se quedó hasta el final e "igual no se entera" de que "el lío fue entre Borrell y Rufián" y los populares no participaron en esa crispación salvo para aplaudir al titular de exteriores cuando respondió al diputado de ERC.

"Me sorprende que el señor Sánchez no proteja a su ministro, que ha hecho frente al independentismo y le ha puesto contra las cuerdas. Por primera vez un ministro del Gobierno hace frente al independentismo y eso a Sánchez parece que no le gusta demasiado", ha dicho.

En opinión de Martínez-Maíllo el jefe del Ejecutivo debería haber dejado claro su apoyo a Borrell frente a unas declaraciones "impresentables" y ha lamentado que no le haya ofrecido ese "apoyo", "quizá porque la presidencia del Gobierno se la debe a Rufián y es presidente por Rufián", ha añadido

El diputado popular también ha explicado como una "actitud más de complacencia con el independentismo" el relevo del abogado del Estado responsable de dirigir la acusación del Gobierno en la causa del proceso soberanista de Cataluña, Edmundo Bal.

Ha recordado que la Abogacía del Estado es el cuerpo jurídico más relevante que hay, goza de autonomía y tiene capacidad y su criterio legal, y ha criticado que "cuando no quieren firmar lo que ahora quiere el Gobierno se le cesa".

Igualmente, el diputado del PP Carlos Rojas ha calificado de "lamentable" el comunicado del presidente sobre la tensión política en el Congreso. "Ha pegado un giro a la radicalidad y la verdad que es una pena, lamentable", ha afirmado.

Por su parte, Jesús Posada ha insistido en que "la crispación la hizo Rufián", ante lo que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, "no tuvo más remedio" que expulsar del pleno al portavoz de ERC.

"La comparación es muy desafortunada", ha dicho Posada sobre el hecho de que Sánchez también haya emplazado al PP a pedir disculpas.