PP madrileño dice que no se sentirá "desautorizado" si su dirección nacional y Cs llegan a acuerdo para comisión

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha asegurado que no se sentirá "desautorizado" si su formación a nivel nacional y Ciudadanos llegan a un acuerdo para que se cree la comisión de investigación sobre el máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y ha acusado a la formación naranja de ponerles un ultimátum "falso" como "excusa" para exigir la dimisión de la dirigente madrileña.

Así lo ha sostenido el portavoz popular, Enrique Ossorio, en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces este martes en la Cámara regional, después de que Ciudadanos no apoyase la propuesta de comisión de investigación que proponían los populares.

"Han mentido de manera descarada sobre la posibilidad de esa comisión de investigación. El ultimátum que nos dio no fue de 48 horas, fue de 45 horas. Porque no nos trasladaron su documento hasta ayer a las 8.33 horas. Tuvimos tres horas para analizarlo y proponerles texto alternativo; ellos no querían ninguna comisión de investigación y querían pedir la dimisión de Cifuentes", les ha acusado.

Ossorio ha defendido que lo que ellos quisieron cambiar era el objeto y que añadiera 7 comparecientes. "Era un ultimátum falso y ellos querían pedir la dimisión de Cristina Cifuentes por las noticias y por las noticias y desde Génova sabemos que este tema se está debatiendo a nivel nacional, por ambas formaciones y si se llega a un acuerdo y si se quiere celebrar una comisión de investigación nosotros en unos términos que sean aceptables por los letrados estaríamos dispuestos como ayer", ha insistido.

Respecto a candidatos, Ossorio ha aseverado que no están "dispuestos a hablar de candidatos" porque tienen a una "excelente presidenta de la Comunidad que se llama Cristina Cifuentes"; al mismo tiempo que ha vuelto a incidir en que si desde la Ejecutiva nacional si desde la nacional llegan a un acuerdo no se sentirá "desautorizado", porque estaban de acuerdo con crear una comisión ayer y hoy, porque los populares, a su juicio, "intentaron que esta comisión fuera factible".

Por último, al ser preguntado sobre si ha mantenido conversaciones con la dirigente madrileña, Ossorio ha aseverado que estuvieron hablando en Sevilla y que estuvo con ella "continuamente" y que la vio "muy bien"; algo que le dio "mucho ánimo" ver "su buena predisposición". "Me animó ver lo bien que está", ha agregado.