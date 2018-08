El PP ve necesario "un mayor y mejor seguimiento de lo que se hace en las aulas en Cataluña y dicen los profesores"

Maroto admite las "debilidades" del 155, como no haber intervenido TV3, y acusa a Cs de "frustrar la ilusión de muchos catalanes"

Avisa al PSOE que el PP no permitirá que "los catalanes voten parcialmente sobre la soberanía nacional de todos"

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, considera necesario "un mayor y mejor seguimiento de lo que se hace en las aulas en Cataluña", así como un "mayor seguimiento de lo que dicen los profesores" en la escuela. Aunque, ha reconocido que eso "no se hace de un día para otro", ha situado este tema en uno de los que el PP trabajará a "medio plazo".

Maroto ha explicado a Europa Press que hay medidas "en el corto y el medio plazo" para actuar ante el avance del independentismo en Cataluña. En el corto plazo ha situado el control de las cuentas de la Generalitat --que corresponde al Gobierno de España-- y que permite evitar que "los fondos estén dedicados a asuntos que no competen" como financiar "campañas en la TV3" o "estructuras de Estado".

Dicho esto, el dirigente del PP ha asegurado que para el PP fue una "desagradable sorpresa" que "la primera medida" del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez fuera "levantar el veto para que con los recursos económicos de todos los españoles se pudiesen financiar otra vez las embajadas catalanas en el resto del mundo y la propaganda independenista". "Esto es lo que hizo Sánchez y fue el primer pago a los votos prestados", ha enfatizado.

Al ser preguntado si el PP tiene propuestas para TV3, los Mossos o la educación, algunos de los ejes en que se asienta el independentismo, Maroto ha avanzado algunas iniciativas en las que trabajará el PP de Pablo Casado.

"Por ejemplo en el ámbito de la educación, creo que es necesario que exista mayor y mejor seguimiento de lo que se hace en las aulas en Cataluña y que se haga mejor y mayor seguimiento de qué es lo que dicen los profesores en Cataluña, cómo es el modelo educativo. Eso no se hace de un día para otro pero es importante que se tenga en cuenta", ha manifestado.

Por eso, ha insistido en que hay medidas tanto en el "corto" como en el "medio plazo", tanto en el plano político como en el judicial. "Creo que esa combinación es la que da la solución", ha manifestado, tras recordar que la intervención de las cuentas catalanas se produjo antes de aplicar el artículo 155 de la Constitución.

"REARMARSE" ANTE POSIBLES PASOS DE LOS INDEPENDENTISTAS

Maroto ha defendido un "reforzamiento" institucional que tipifique como delito la convocatoria ilegal de referéndum para "rearmarse" ante posibles pasos de los independentistas y ha avisado al Gobierno del PSOE de que su formación no permitirá que "los catalanes voten parcialmente sobre la soberanía nacional de todos".

"Si la propuesta que aborda el Gobierno socialista es que los catalanes voten parcialmente sobre la soberanía nacional de todos, no vamos a compartirlo, pero vamos a hacer otra cosa mucho mejor, que es no solamente hablar sino tomar iniciativa", ha declarado, al ser preguntado por las palabras de la ministra de Política Territorial, Meritxel Batet, asegurando que "lo que los catalanes tienen que votar es un acuerdo político".

En este punto, ha defendido saber qué es lo que se propondría votar. "¿Estamos votando una ruptura parcial de la soberanía nacional? ¿Vamos a permitir que voten los catalanes por todos los españoles en algunos ámbitos de nuestra soberanía nacional? ¿Se ha caído ya tan rápido y tan pronto en el pozo del ideario nacionalista? ¿Se ha caído tan pronto y tan rápido en el pozo de la necesidad de depender de los votos de los independentistas para poder mantener un Gobierno que es débil?", se ha preguntado.

PENALIZAR LA CONVOCATORIA ILEGAL DE REFERÉNDUM

El dirigente 'popular' ha señalado que el Grupo Popular planteará en el Congreso a la vuelta de vacaciones iniciativas como que sea delito la sedición impropia o la convocatoria ilegal de referéndum. "Eso era delito cuando Ibarretxe intentó hacerlo. Alguien le dijo a Ibarretxe, te va acostar seis años de cárcel y por eso entre otras cosas no lo hizo. Y como el PSOE eliminó ese delito, Puigdemont se atrevió a hacerlo", ha afirmado.

A su entender, cuando hay cargos que están en ese "desafío" y en "pasarse de toda las rayas" hasta "llegar a un terreno desconocido", se lo pensarán si saben de antemano que esos pasos tendrán "consecuencias". "Ibarretxe se pensó muy mucho el desafío a España porque sabía que tenía pena de cárcel", ha abundado.

Maroto ha señalado que hay muchos ciudadanos que no "comprenden" que este tipo de actuaciones no sean delito y ha añadido que cuando registren esta iniciativa parlamentaria hablarán con otros partidos para que esta iniciativa "se apruebe lo antes posible". "Hay muchos españoles dentro y fuera de Cataluña que están cansados de que los independentistas nos tomen el pelo al resto de españoles y aprieten las tuercas a los catalanes que no piensan como ellos", ha advertido.

LAS "DEBILIDADES" DEL 155

Al ser preguntado qué tiene que pasar y cuál es la línea roja para que el PP pida un nuevo 155, después de que Pablo Casado haya anunciado que exigirá su aplicación si los independentistas siguen con su chantaje, Maroto ha asegurado que lo harán si hay "pruebas manifiestas de que el presidente de la Generalitat no quiere ser el mayor representante del Estado en Cataluña y se convierta en el mayor problema del Estado en Cataluña".

"Cuando sucede eso y tienes constancia fehaciente de eso y cuando las declaraciones pasan a ser evidentes y la intención es obvia, creo que hay que rearmarse para la defensa no solo de los catalanes sino de resto de españoles con la aplicación de las herramientas que nos da la Constitución", ha declarado.

Eso sí, ha dejado claro que "en esta ocasión el 155 sería distinto" porque ya han visto "cuáles eran sus debilidades", que ha cifrado principalmente en dos: La primera, "la premura" en su aplicación con "elecciones inmediatas", algo que ha atribuido a una "exigencia" de Ciudadanos y "no permitieron" que la aplicación de ese precepto constitucional "fuese más larga en el tiempo y permitiese tomar algunas medidas en Cataluña". "Ese fue el error de Cs, la exigencia de la convocatoria inmediata de elecciones", ha subrayado.

El segundo "error" lo ha achacado al PSOE, que "impidió la intervención de la TV3". "De aquellos polvos, los lodos que hemos conocido. La TV3 se ha convertido en una auténtica herramienta de generación de crispación en la sociedad catalana y es una herramienta del independentismo de primera magnitud", ha subrayado.

Aunque ha dicho que el PP no quiere que llegue el "escenario" de tener que aplicar el 155 de nuevo, ha afirmado que esta vez "el PP no estará sometido ni al chantaje de las elecciones inmediatas que proponía Cs para intentar sacar rédito a su ventaja electoral, ni al chantaje de no intervenir la TV3, que es lo que exigió el PSOE para firmar el 155".

"Cs HA FRUSTADO LA ILUSIÓN DE MUCHOS CATALANES"

El vicesecretario de Organización ha cargado duramente contra Ciudadanos (Cs) por generar "expectativa" tras ganar las elecciones autonómicas de diciembre y "volver a la cueva a recogerse". "Esto en la política se llama decepción", ha resaltado, para afear al partido de Albert Rivera que después de "generar ilusión" ni siquiera "lo intentaran".

"Cs generó ilusión, ganó unas elecciones y se retiró a galeras a dormir la siesta y no ha hecho nada en la política catalana más que hablar en la televisión. Cuando decimos que el PP ha vuelto es porque ha vuelto de verdad, para hacer política", ha reiterado.

Según Maroto, si un partido se "esconden", eso "significa frustrar la ilusión de muchos catalanes". "Para las tertulias de la tele y los comentarios en las ruedas de prensa, seguirá estando Cs pero con eso no se arreglan los problemas", ha concluido.