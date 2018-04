PP vasco pide que la negociación de los PGE "no se mezcle" con el debate sobre las transferencias a Euskadi

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha pedido este martes que la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "no se mezcle con otros debates", como el de las transferencias a Euskadi porque "no tiene sentido introducir intoxicaciones y mucho menos, poner en solfa la Seguridad Social".

En una rueda de prensa celebrada en Vitoria, Alonso ha recordado que este jueves tendrá lugar la votación de las enmiendas a la totalidad presentadas a los Presupuestos Generales del Estado y espera que sea el primer trámite de las Cuentas y que "se deje la puerta abierta del diálogo y continúen las negociaciones para garantizar la estabilidad en el conjunto de España".

"Dejar abierto el espacio del diálogo es importante, tengo la confianza de que esto pueda producirse de esta manera", ha indicado antes de afirmar que los PGE son "buenos para Euskadi" porque "refuerzan una apuesta por Euskadi que se traduce en un incremento notable de la inversión".

Alonso ha señalado que "desde el punto de vista político, viene a refrendar una senda de estabilidad que se ha traducido también en la aprobación de los presupuestos vascos en los últimos años gracias a la colaboración del PP".

Asimismo, ha afirmado que "el PNV es un actor decisivo, en estos momentos en Congreso de los Diputados", y ha reiterado su "apelación a poder seguir manteniendo esa colaboración".

TRANSFERENCIAS

Sin citar la postura de Ciudadanos, que este lunes avanzaba que no apoyaría los PGE si por pactar con el PNV se transfería al País Vasco la gestión de la Seguridad Social o se modificaba la política penitenciaria respecto de los reos de ETA, Alonso ha hecho un llamamiento para que los debates "se circunscriban a lo que deben y no se mezclen las cosas" porque "cualquier debate sobre transferencias pendientes o no, debe separarse de la negociación de los presupuestos porque son dos cosas distintas".

"No tiene sentido introducir intoxicaciones respecto a algunas cuestiones y mucho menos, poner en solfa ahora mismo la Seguridad Social o especular con que se pudiera romper la caja única porque nunca se va a romper. Vamos a mantener la confianza de que es la solidaridad de todos los españoles la que garantiza las pensiones de los vascos", ha indicado.

El presidente del PP vasco cree que "no debe ser, de ninguna manera, mezclado con otro debate" y ha pedido "separar las cosas". Tras recordar que se va a celebrar una reunión de la Comisión Mixta de Transferencias para transferir al País Vasco dos líneas de tren, de acuerdo a una sentencia del TC, ha señalado que "es una cosa que no tiene nada que ver y que conviene deslindar esta cuestión de los presupuestos de cualquier otra cosa".

Alonso ha aclarado que se trata de una negociación que se está llevando a cabo en Madrid no en Vitoria, y ha señalado que el PP vasco intenta "no poner obstáculos en el camino para que pueda haber un diálogo".

RETIRADA DEL 155

Preguntado sobre la condición marcada por el PNV al Gobierno central para que retire el artículo 155, ha afirmado que "Puigdemont quiere utilizar al PNV" y espera que los 'jeltzales' "tenga la madurez para no dejarse utilizar por gente que tiene otros objetivos". "Me parece un error haberse atado las manos con el 155 y me parece razonable ayudar a que se pueda salir de eso", ha indicado.

Además, ha recordado que en Cataluña hay unos tiempos "muy claros", una fecha límite para la constitución de un gobierno y cree que "lo razonable sería que hubiera un gobierno que fuera viable, y que no tuviera que continuar la aplicación del 155". "Si no hubiera un gobierno en Cataluña, es evidente que la responsabilidad va a ser de aquellos que tienen que formarlo y no puede achacarse esa realidad a nadie más", ha señalado.

Por ello, ha afirmado que "no debe ser ningún obstáculo el artículo 155" que ha defendido que su aplicación "ha garantizado que Cataluña siga funcionando".

Finalmente, ha acusado al PNV de tener unos problemas "terribles" con el 155 en Madrid pero "ningún problema en Vitoria donde los presupuestos los aprueba con los dos partidos del 155". "No quiero señalar más incoherencias pero me parece muy incoherente", ha señalado.