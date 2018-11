El PP tilda la negociación de Sánchez sobre Gibraltar del "mayor fiasco de la política exterior española en 100 años"

El PP ha alertado este jueves de que la gestión de la cuestión de Gibraltar por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en las negociaciones del Brexit se ha convertido en el "mayor fiasco de la política exterior española en los últimos 100 años".

En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso de los Diputados, el secretario de Relaciones Internacionales del PP, José Ramón García-Hernández, ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de "no haber hecho los deberes" en el tema de Gibraltar, lo que se está traduciendo en un "fracaso sin paliativos" para España.

El diputado 'popular' ha afeado al Gobierno que no haya buscado la ayuda del principal partido de la oposición para hacer de esta cuestión una política de Estado y ha alarmado con respecto a las consecuencias que esta "pésima negociación" tendrá para las poblaciones españolas vecinas del Peñón.

"La gente del Campo de Gibraltar se va a quedar viéndolas venir. Va a tener que ir Borrell a vender los cacahuetes de la negociación al Campo de Gibraltar, explicándoles que no hay ninguna referencia a Gibraltar" en el acuerdo de divorcio de Reino Unido de la UE, lo que provoca que el ministro principal del Peñón, Fabián Picardo, esté "dando saltos de alegría", ha denunciado.

SALVADO POR EL PARLAMENTO BRITÁNICO

García-Hernández ha instado a Sánchez a que "reflexione" porque, a su juicio, se está convirtiendo en un "tahúr" de la política porque "promete una cosa y hace otra". No obstante, cree que a Sánchez "le van a salvar los británicos porque nadie piensa que el Brexit vaya a pasar el trámite en el Parlamento" británico.

El diputado sostiene además que no es cierto que Sánchez tenga poder de veto en la cumbre europea del próximo domingo con respecto al acuerdo de salida pactado ya.

"Teníamos en el Consejo Europeo del 29 de abril de 2017 la posibilidad de que no hubiera un acuerdo sobre el Brexit sobre la mesa si no se trataba el tema de Gibraltar. Pero una vez que hay un acuerdo sobre el Brexit sobre la mesa ya no tienes derecho de veto. Lo único que puedes hacer es oponerte en el Consejo, pero ese Consejo ya no tiene derecho de veto, es mayoría cualificada. Y en las mayorías cualificadas España se está quedando absolutamente sola", ha argumentado.

En cualquier caso, el diputado se ha mostrado convencido de que, en caso de que el acuerdo de salida del Reino Unido de la UE llegase a la fase de ratificación por parte de los Estados miembros, algo que considera altamente improbable, las Cortes españolas lo van a "rechazar". "Si no hay un acuerdo bueno sobre Gibraltar es evidente, pero es que no va a llegar a ese límite", ha explicado.