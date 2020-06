El PP dice que para negociar PGE antes Sánchez debería dejar su "deriva radical": "La pregunta hay que hacerla al PSOE"

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado este martes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, debería abandonar la "deriva radical y ultra" de su Gobierno si quiere sentarse a negociar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) con el PP. Así, ha recalcado que su formación no puede pactar en este momento con un Gobierno que tiene a un ministro como Alberto Garzón que habla de "nacionalizar" empresas y ha insistido en que antes el PSOE debería "volver" a la senda del constitucionalismo.

"Esa pregunta hay que hacérsela al PSOE: ¿están ustedes dispuestos a romper con Podemos y el separatismo para forjar un gran consenso constitucional y reformista en España?, ha declarado Álvarez de Toledo en una rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces al ser preguntado si hay alguna posibilidad a que el PP pueda plantearse negociar las cuentas públicas si el PSOE le tiende la mano.

Álvarez de Toledo ha afirmado que ahora se trata de una "gigantesca hipótesis" de la que no tiene "felices indicios" porque para eso el PSOE debería "romper con Podemos" y abandonar la "deriva autoritaria y rupturista que imprime" Pablo Iglesias, con "influencia ideológica" además del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, así como aparcar sus "acuerdos estructurales con el sepatatismo".

La dirigente del PP ha señalado que si eso ocurriera, entonces podrían "empezar a hablar de hipótesis" pero ha insistido en que ella "no tiene ni un solo indicio" de que esa situación pueda producirse. "Cada vez que me he hecho ilusiones de ese tipo, me he estrellado contra la realidad de los hechos", ha enfatizado, para añadir que hay que intentar no volver a "tropezar con la misma piedra".

Así, Álvarez de Toledo ha resaltado que ella aún no ha visto "ni un solo hecho del PSOE que invite a pensar que está dispuesto a romper sus alianzas con el separatismo radical y a romper con un partido que pretende la derogación del sistema constitucional", considerando a la Carta Magna un "candado", en alusión a Podemos.

La portavoz del PP ha asegurado que hay "muchos socialistas" que manifiestan "graves quejas sobre la deriva socialista y una honda preocupación". A su entender, si el Partido Socialista "volviera a la senda del constitucionalismo, otra historia" tendrían en este momento en España. "Ojalá eso ocurriera", ha dicho.

GARZÓN, UN MINISTRO "COMUINISTA" QUE HABLA DE "NACIONALIZACIONES"

Preguntada de nuevo si entonces el PP no se va a sentar con el Gobierno para hablar de los Presupuestos, Álvarez de Toledo ha insistido en que hay que trasladar esa pregunta al PSOE para que diga si está "dispuesto a volver a la senda del gran acuerdo constitucional" y de "los Pactos de la Moncloa", que "forjan un equilibrio básico entre lo público y lo privado", dejando fuera "ensayos populistas" y "nacionalizaciones".

En este punto, ha subrayado que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que se declara "comunista", dijo públicamente que las "nacionalizaciones" las tratarán "una a una". "Usted en qué siglo vive?", se ha preguntado, para criticar que un ministro de España pueda hablar de nacionalizaciones.

"¿Qué va a pactar con el PP un Gobierno que tiene a un señor declaradamente comunista que además habla de nacionalizaciones?", se ha preguntado, para añadir que el PSOE debería aclarar antes si va a abandonar las "derivas radicales en lo económico, social y político-territorial para intentar forjar un gran acuerdo presupuestario y político nacional".

"LOS FRANKENSTEIN SON MUY DIFÍCILES DE CUADRAR"

Álvarez de Toledo ha reprochado a Sánchez y PSOE sus pactos con los "separatistas" y con Bildu, "que no condena el asesinato de 850 españoles", así como con Podemos, que defiende "fórmulas fracasadas" que han causado "devastación y miseria social". A su entender, esos pactos muestran una "deriva radical y ultra" de los socialistas.

Después de que el Gobierno haya hecho hincapié en que después de la pandemia es necesario buscar acuerdos "transversales", también en materia presupuestaria, la portavoz del PP ha indicado que eso "supone ahora cuadrar un Frankenstein".

"Y los Frankenstein son muy difíciles de cuadrar", ha declarado la portavoz del PP en el Congreso, para insistir en que hay elementos "incompatibles con la sensatez" como hablar de nacionalizaciones.

"SENSATO" QUE NO SE DEROGUE LA REFORMA LABORAL

En cuanto a la petición de consenso que han realizado los empresarios y que no se derogue la reforma laboral, Álvarez de Toledo ha dicho que le parece "sensato" "no revertir las cosas que funcionan" como la reforma laboral.

A su entender, es "de sentido común", "lo diga un trabajador o un empresario, lo diga alguien de derechas o de izquierdas". A su entender, "gracias" a esa reforma laboral "pudieron salir del agujero" en el que, a su juicio, les dejó el Gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero.

RESPONDE A LA PETICIÓN DE "PATRIOTISMO" DE SÁNCHEZ

Asimismo, Álvarez de Toledo ha recriminado a Sánchez que apele al patriotismo del PP. "¿De verdad se atreve a hablar de patriotismo? Llegó a la Presidencia del Gobierno aupado por los que dieron un golpe de Estado contra la legalidad constitucional española en 2017; pacta derogar la reforma laboral con un partido que no condena el asesinato de 850 españoles; y forma la coalición con un partido que dice que la Constitución es un candado que hay que derribar", ha proclamado.

Además, ha criticado que Sánchez pida patriotismo cuando preside el país con "más exceso de muertes y más sanitarios infectados, el confinamiento más drástico y la crisis económica más severa", al tiempo que "oculta" la cifra real de muertos.

"¿De qué patriotismo me habla? Es el presidente menos patriota que ha pasado por la Moncloa. Diría que la patria de Sánchez es Pedro Sánchez", ha aseverado, para añadir que no puede dar "lecciones de patriotismo" ni al PP ni "a nadie" en el Congreso.

Dicho esto, Álvarez de Toledo ha afirmado que el PP seguirá trabajado para un "verdadero patriotismo de la responsabilidad" porque España supo "salir de una dictadura", estableciendo un régimen democrático "modélico". A su entender, tiene la "fuerza para levantarse y ponerse de pie sin caer en tutelas" como los que plantean desde el Gobierno.