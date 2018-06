PP obligará al PSOE a posicionarse sobre unidad de España en el próximo pleno

El PP llevará al pleno del Congreso de la próxima semana una iniciativa para obligar al PSOE a posicionarse sobre la unidad de España y para que los socialistas "digan dónde están", si del lado de los independentistas que les apoyaron para el Gobierno o de los constitucionalistas.

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha anunciado esta iniciativa y ha señalado que es "más necesario que nunca" conocer este posicionamiento del partido que sustenta al nuevo Ejecutivo.

Hernando ha recordado que su partido ha pedido la comparecencia de Pedro Sánchez para que cuente su programa de Gobierno, y por el momento el Ejecutivo no ha respondido, pero además cree imprescindible que dé explicaciones, sobre todo después de escuchar a la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, subrayar la necesidad de reformar la Constitución.

Las declaraciones de Batet son de "enorme gravedad" para el portavoz del PP, que subraya que en la comisión territorial del Congreso que promovieron los propios socialistas la mayoría de los expertos que comparecieron no vieron urgente la reforma de la Carta Magna.

Por eso, ha advertido de que el PSOE tiene que explicar cuál es su objetivo con este debate y esta posible reforma, y aclarar si lo que pretende es "dar satisfacción" a los deseos de los independentistas en respuesta a su apoyo en la moción de censura.

También ha dicho que "preocupa mucho" que haya miembros del Ejecutivo que "pretendan quitar la razón al Tribunal Constitucional para dar la razón a los independentistas", en alusión a la sentencia sobre el Estatut.

Por todo ello considera "necesario, imprescindible y urgente" que el presidente del Gobierno "declare y aclare" al respecto.

Ha recordado en cualquier caso que la semana que viene se celebrarán las primeras sesiones de control al Gobierno socialista en el Congreso y el Senado.

Otra de las razones por las que el PP quiere que Sánchez dé explicaciones es las manifestaciones relativas a acercar a Cataluña a los dirigentes independentistas procesados o el hecho de que el PSE defienda transferir al País Vasco la política penitenciaria, como así señala en su propuesta de ponencia de autogobierno.

Se ha preguntado si esto tiene que ver "con el pago que se le hace a los amigos de ETA", en alusión a Bildu, por apoyar la moción de censura.

Rafael Hernando ha asegurado en que la posición del PP sobre la reforma de la Constitución no es la del "no es no", pero sí entiende que "las cosas se tienen que hacer de la forma en que se tienen que hacer".

Y ha considerado que dicha reforma no debe servir "en ningún caso" para "solventar las jugadas de póquer en las que algunos se han metido" y que han llevado a la "confrontación de los ciudadanos en Cataluña".