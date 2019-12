El PP vasco "respeta" las palabras de Álvarez de Toledo sobre ETA y el momento político actual

La representante del Partido Popular en el Parlamento Vasco se ha referido de esta forma, en declaraciones a los periodistas a su llegada a un acto institucional en Vitoria-Gasteiz, a las afirmaciones efectuadas por Álvarez de Toledo en una entrevista publicada este pasado domingo en 'El Correo'.

En dicha entrevista, Álvarez de Toledo afirmó que "cuando ETA mataba era un momento terrible desde el punto de vista humano", aunque señaló que "el momento político actual es más difícil" que el que se vivía entonces.

Estas palabras han sido criticadas este lunes por la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, hermana del concejal del PP asesinado por ETA Gregorio Ordóñez.

A través de un mensaje en su perfil de una red social, Consuelo Ordóñez ha censurado las afirmaciones de Álvarez de Toledo. "¿Dónde estabas tú, Cayetana, cuando ETA nos mataba?", ha preguntado a la portavoz del PP en el Congreso.

Garrido ha recordado que el PP vasco participó el pasado fin de semana "con absoluta normalidad" en un acto en Bilbao en el que estuvo presente la propia Álvarez de Toledo, y ha enmarcado la reflexión de la dirigente 'popular' en sus impresiones personales sobre la situación actual.

"Me ciño a las palabras y explicaciones que ella ha proporcionado", ha afirmado Garrido, quien ha expresado su "respeto" hacia las opiniones de Álvarez de Toledo, aunque, pese a las preguntas de los periodistas, no ha aclarado si las comparte o no.

Por otra parte, Garrido ha reiterado las críticas a la charla que ofrecerá este próximo martes, en las instalaciones de la UPV/EHU en Vitoria, el expreso de ETA José Ramón López de Abetxuko.

La portavoz adjunta del PP en el Parlamento Vasco considera "inadmisible" que la Universidad del País Vasco haya optado por "dar altavoz a un terrorista". Además, ha afirmado que aunque la charla sea "legal", no es "ético" permitir que se celebre.