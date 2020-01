PP asegura que el 'pin parental' es para extraescolares y PSOE anuncia iniciativa para "proteger" derechos de los niños

Después de la Junta de Portavoces, Maroto ha insistido en que el 'pin parental' no afectaría al temario del centro educativo, por ejemplo, que un profesor explique que "uno puedo tener diferentes orientaciones sexuales o la evolución de niño a adulto". "Si hace eso, no hay problema porque está dentro del temario y al PP le parece muy bien que los profesores expliquen la educación afectivo-sexual, por lo que no es para vetar el temario", ha puntualizado.

A renglón seguido, Maroto ha señalado que el 'pin parental' sería para que los padres autorizasen o no asistir a las actividades extraescolares "que dan personas no profesionales del centro", sean del tema que sean. "Los padres pueden autorizar o no excursiones, charlas sobre seguridad vial o de contenido de educación sexual o sobre el Ejército o la tauromaquia porque es dada por gente no docente y que no pertenece a las escuelas", ha explicado Maroto.

Por eso, ha recalcado que el "error" en el que han caído muchas personas sobre lo que es el 'pin parental' es que no es se trata de que los padres "puedan interferir en el currículum de los docentes", sino de aquellas clases extraescolares porque "habrá padres que no quieran que a sus hijos se les enseñe sobre tauromaquia o sobre la libertad sexual".

Maroto también ha apuntado hacia la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, y ha avisado de que "si ha tardado cinco meses en darse cuenta de algo que le parece terrorífico y nefasto, qué les va a pasar a los niños con ella" al frente de la educación. "¿Qué ha estado haciendo estos cinco meses entonces? Porque ya se conocía esta medida así que me parece que los plazos y las fechas hablan por sí solos", ha añadido.

PSOE QUIERE "PROTEGER" LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, ha advertido a Maroto que ha sido él quien ha caído en un "error" porque "todas las actividades" que se desarrollan en el centro educativo, "incluidas las extraescolares", forman parte del proyecto educativo del centro "aprobado por el Consejo Escolar donde están representados los padres y madres de los alumnos que estudian en el centro educativo".

Además, ha señalado, "como bien dice Maroto", que los padres son los que dicen a qué extraescolares van sus hijos, por lo que se ha preguntado "¿dónde está el problema entonces?". "El problema entonces no se llama veto parental, no es el adoctrinamiento, el problema se llama Vox y es el problema que tiene el PP que ya no es que le marque la agenda, sino que son exactamente lo mismo", ha puntualizado.

Por eso, el socialista ha anunciado este martes que su grupo parlamentario va a presentar una iniciativa en la Cámara para "proteger" a los niños y "favorecer su derecho a la educación integral y libre de prejuicios y sobretodo para garantizar la libertad de pensamiento, la capacidad crítica de nuestros hijos en el sistema educativo de nuestro país".

"Es inadmisible que se ponga en duda el sistema público de España", ha destacado Gil que asegura que "no hay un problema de adoctrinamiento" en los colegios, sino que se trata de un "veto" por parte de "la derecha y la ultra derecha y su deseo de generar desconfianza y producir un ataque a la escuela pública que además lleva aparejado un prejuicio moral de la ultraderecha por algunas de las cuestiones de las que vienen acusando a los maestros y al conjunto del sistema educativo", ha añadido.

IZQUIERDA CONFEDERAL CONTRA "LA CENSURA EDUCATIVA"

El grupo parlamentario Izquierda Confederal también se ha mostrado en contra del 'pin parental' y ha presentado en el Senado una moción contra la censura educativa después de que su portavoz en la Cámara y senador de Geroa Bai, Koldo Martínez, haya calificado el 'pin parental' como "censura educativa" por parte de la derecha que, a su juicio, está demostrando "cuál es su forma de ver y entender la educación pública".

Como ejemplo de dicha "censura", Koldo ha recordado que el sistema educativo Skolae de Navarra fue "premiado por todas las estancias educativas" y la postura de la derecha fue "incluso peor que la defensa del pin parental" porque "acusaron" a la presidenta de Gobierno foral entonces, Uxue Barkos, de " querer pasar a las escuelas con juguetes eróticos y de enseñar a los niños a masturbarse".

"Y eso es lo que hace la derecha siempre, echar la piedra, amplificar el ruido de sus críticas y luego recular de alguna de las maneras", ha señalado Koldo tras escuchar la explicación de Maroto sobre en qué consiste el 'pin parental'. Sin embargo, ha asegurado que "el daño está hecho" y su grupo estará enfrente porque quieren "defender la libertad de enseñanza y la educación pública".