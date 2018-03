El PP se personará en todos los juzgados sobre la financiación del PSPV y Bloc

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana se va a personar en todos los juzgados de España que investigan la supuesta financiación ilegal del PSPV-PSOE y del Bloc, según ha indicado a Efe la secretaria general del PPCV, Eva Ortiz.

Varios juzgados de Madrid, Gandía (Valencia) y Benidorm (Alicante) investigan la supuesta financiación ilegal del PSPV-PSOE y del Bloc (principal integrante de Compromís) entre 2007 y 2011, por posibles delitos de falsedad, prevaricación, malversación y delito electoral.

La dirigente popular ha afirmado que "es hora" de que el secretario general del PSPV-PSOE y president de la Generalitat, Ximo Puig, y el presidente del Bloc, Enric Morera, "digan la verdad" y "tomen responsabilidades política inmediatas" ante la posibilidad de que la financiación de ambos partidos "fue adulterada durante años".

Ortiz ha calificado en un comunicado de "gravísimas" y "preocupantes" las investigaciones que se están desarrollando en cuatro juzgados diferentes y que "evidencian que el PSPV y Compromís podrían haber ido dopados" a las elecciones de 2007.

"Han engañado a los valencianos", ha indicado la dirigente popular, para quien la Comunitat, los militantes y votantes del PSPV y del Bloc y todos los valencianos "no se merecen dos responsables políticos cuya versión nada tiene que ver" con lo que se va conociendo, y que ante este "escándalo" se "lavan las manos".

Para Ortiz, esto no se soluciona "con una pequeña comisión interna" en el PSPV ni "encerrándose en el despacho" de la presidencia de Les Corts".

Ha instado a la segunda autoridad de la Comunitat Valenciana, Enric Morera, a explicar la actuación de su jefe de gabinete, y a Puig a explicar "cómo se ha financiado el PSPV" y cómo actuaba el exsecretario de Finanzas José Cataluña.

La secretaria del PPCV ha hecho hincapié en que PSPV, Compromís y el Bloc "se han pasado años atacando a otros partidos, cuando, según apuntan las investigaciones publicadas, su casa podría haber sido un laboratorio de operaciones poco claras".

Por ello, ha instado a Puig y Morera a "hacer un ejercicio de responsabilidad, ser consecuentes, ser valientes y ser honestos", porque "nadie entendería que hayan hecho de la transparencia su bandera y que esa bandera haya podido estar tapando una trama de corrupción y financiación irregular".

En su opinión, la magnitud de las investigaciones, según se desprende de las informaciones, es "tremenda", ya que implicaría a "numerosos referentes" del PSPV y del Bloc desde hace décadas, "muchos de ellos en puestos de responsabilidad en la Administración dirigida por Puig".

Ortiz ha considerado que Puig "no puede pasar ni un día más sin pedir responsabilidades políticas", porque si no hace algo "estará siendo cómplice de una situación que no perdonarán ni sus votantes, ni sus militantes, ni los valencianos en general".