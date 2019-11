El PP cierra el debate pidiendo a los electores "no tirar el voto" apoyando a Ciudadanos y Vox

En su minuto de despedida, Álvarez de Toledo ha asegurado que si gana Pedro Sánchez "no habrá gobierno" en España, "sólo parálisis y caos", pero cree que "votando a Vox y Ciudadanos, tampoco". A su juicio, la situación sólo se desbloqueara si gana Pablo Casado: "No tiren su voto", ha remachado.

Por contra, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado que su partido es el único que no va a facilitar la reelección de Pedro Sánchez y ha avisado de que el PP ofrece cosas en campaña que luego "no valen para nada" porque no las hace.

También Inés Arrimadas ha coincidido en que el PP y el PSOE acostumbran a hacer "promesas que no cumplen" y considera que "ya es hora" de cambiar las cosas en España con Ciudadanos.

ERC, POR LA DERROTA DEL PSOE

Igualmente Esquerra Republicana ha deseado "la derrota" del PSOE, ya que según Gabriel Rufián es la puerta que dará paso a la política para buscar una solución dialogada al problema catalán.

Por su parte, la socialista Adriana Lastra ha usado su 'minuto de oro' para cargar contra lo que considera "una derecha tramposa que está haciendo una campaña sucia" para favorecer la abstención, así como para hacer un llamamiento a la izquierda para ir a votar.

Por último, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha censurado la "política espectáculo" de los partidos de ámbito estatal y ha defendido la capacidad de diálogo de los nacionalistas vacos. "Es necesaria una voz propia vasca en Madrid".