PP denuncia "presiones" de una plataforma de presos de ETA a hosteleros de Bilbao para que financien una manifestación

En un comunicado, Fernández ha explicado que, en la misiva, esta plataforma afirma que tiene "problemas económicos" y que, por ello, "es imprescindible la aportación de todos". De esta forma, según ha apuntado, 'Orain Presoak' reclama a los bares una aportación de 20 euros a cambio de que el colectivo les considere "bar colaborador" en los "boletines informativos" que distribuirán ese día, donde aparecerá su "localización".

La dirigente popular ha instado a la plataforma a "dejar en paz" a los hosteleros de la capital vizcaína, y se ha solidarizado con los propietarios de los establecimientos hosteleros que han recibido la carta, porque "no es del agrado de nadie que te anuncien que, si no te posicionas a favor de los presos de ETA, para el mundo de la izquierda abertzale tu bar no será un colaborador". "Estas presiones suenan a viejo y deben desaparecer por completo de Euskadi", ha apuntado.