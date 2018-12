El PP da hoy el primer paso para reprobar al presidente del CIS en el Congreso por sus encuestas fallidas

Tras conocerse la última encuesta nacional del CIS, que vuelve a situar al PSOE en primer lugar, con una intención de voto del 31,2% y una ventaja de 12,1 puntos sobre el PP, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Dolors Montserrat ya dijo que las encuestas del CIS ya no se las cree ni el propio Tezanos, a quien acusó de continuar con "la maquinaria propagandística" a favor del PSOE "malmetiendo" contra una institución que ha sido tan importante en los últimos 40 años, como es el CIS.

Pero el PP dio un paso más y decidió interpelar al Gobierno sobre los trabajos del actual CIS, que en su opinión "incumplen los principios de imparcialidad, objetividad y neutralidad".

A su juicio, desde la llegada de José Félix Tezanos, que era responsable de Estudios y Programas en la Ejecutiva Federal del PSOE, el CIS "ha caído en una absoluta pérdida de credibilidad y adolece de patente falta de rigor científico".

"La repercusión negativa que esta manipulación estadística provoca sobre las instituciones del Estado y, además, sobre el campo de las ciencias sociales, la sociología y la politología, es inaceptable en una democracia de calidad como la española", subrayan el escrito del PP, al que ha tenido acceso Europa Press.

El PP reconoce que no se puede exigir al CIS que anticipe resultados sin fallo, pero subraya que sus estudios no deben depender del gobierno de turno y "no deben estar inclinados a beneficiar unas opciones políticas sobre otras, pues no puede ser un actor político o un mecanismo de propaganda electoral".

Esta interpelación, que será respondida por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, dará lugar a la votación de una moción la próxima semana, en el último Pleno del Congreso del año, y ahí es previsible que el PP proponga la reprobación de Tezanos o su destitución.