PP dice que sería inédito un presidente "insumiso" por no ir al Senado y espera que Moncloa mueva ficha antes del Pleno

En concreto, el PP espera una respuesta o una propuesta del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes en la Junta de Portavoces que se celebrará a las 12 horas. Cosidó ha apuntado que cualquier miembro del Gobierno puede intervenir ante el Pleno en el momento que quiera, lo que no sustituiría la comparecencia de Sánchez, pero permitiría un debate con el Ejecutivo.

El Grupo Popular pidió la presencia del presidente ante el Pleno para que explique su encuentro con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, el pasado 21 de diciembre en Barcelona. El Gobierno ha respondido en público que Sánchez no acudirá porque ni siquiera está en España (participa en el foro de Davos), pero el Senado no ha recibido una respuesta oficial de Moncloa.

La institución argumenta que no puede no convocar el Pleno porque así lo exige el Reglamento del Senado: si la mayoría absoluta de la Cámara, como es el caso del PP, solicita una sesión, debe convocarse a los diez días. A falta de una alternativa por parte del Gobierno, que no ha ofrecido otra fecha, la presidencia decidió poner fecha al Pleno para este jueves.

"El secretario de Estado mañana nos tendrá que comentar algo. Vamos a ver la posición del Gobierno y, en función de lo que diga, ordenar el debate. Estamos a expensas de que el Ejecutivo defina qué va a hacer, si ofrece fecha alternativa o anuncia la presencia de otro miembro del Gobierno", ha explicado el portavoz parlamentario.

Cosidó ha reiterado la reclamación al Ejecutivo para que mañana mueva ficha porque sería inédito que un miembro del Gobierno sea convocado "u se declare insumiso, no quiera acudir". "No podemos consentir que el presidente ningunee al Parlamento de esta forma", ha concluido.