El PP dice que el problema no es si Iglesias va a la mesa de diálogo sino que se hable de autodeterminación o amnistía

Así lo ha asegurado después de que Pablo Iglesias haya confirmado que formará parte de la delegación del Ejecutivo que se sentará en la mesa de negociación con la Generalitat para resolver el conflicto en Cataluña, que encabezará el presidente Pedro Sánchez.

En declaraciones a los periodistas en la sede del PP, Gamarra ha indicado que "el problema" no es quienes acuden y si "asiste Pablo Iglesias o no" sino "los temas que se van a abordar y que se quieren plantear en esa mesa".

En este punto, ha indicado que lo que se está trasladando es que el Gobierno "está dispuesto a hablar de la autodeterminación de Cataluña" y de la "amnistía de los presos que han sido condenados por los tribunales españoles por atentar contra el ordenamiento jurídico".

"ESA MESA NO DEBERÍA PRODUCIRSE" La responsable de Política Social del PP ha indicado que esa mesa de diálogo "no debiera producirse ni celebrarse". "En primer lugar porque Torra es un presidente que está inhabilitado y lo que no puede hacer Sánchez, presidente del Gobierno de España, es rehabilitar políticamente a un inhabilitado judicialmente", ha manifestado.

En segundo lugar, ha recalcado que el jefe del Ejecutivo lo que no puede es "estar promoviendo reuniones bilaterales con una comunidad autónoma mientras que el resto de comunidades no reciben ningún tipo de consideración por parte del Gobierno de España".