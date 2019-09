El PP carga contra la propuesta de Sánchez: "Quiere elecciones a toda costa"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha cargado contra el presidente en funciones, Pedro Sánchez, por anhelar la repetición de las elecciones “a toda costa” y ha considerado que muestra de ello es la presentación de una propuesta que "no es otra cosa sino un programa electoral".

“Busca claramente ir a elecciones porque no solo es que no sepa acordar, es que no quiere dialogar con nadie”, ha denunciado Egea poco después de que Sánchez completara la presentación del nuevo documento con el que espera recabar el apoyo de las fuerzas políticas para una nueva investidura.

En una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección, Egea ha incidido en que una abstención técnica por parte del PP en una nueva investidura no es posible porque Sánchez "no es de fiar ni siquiera para sus socios".

Por eso ha insistido en la necesidad de sacar adelante la coalición de España Suma, una iniciativa que podría comenzar a fructificar para el Senado, pero que ve esencial que llegue al Congreso, dado que su objetivo final es desbancar a Pedro Sánchez de la Presidencia.

Tales consideraciones se producen después de que Ciudadanos se mostrara dispuesto a poner en práctica esta fórmula en la Cámara Alta, según ha publicado el diario El Mundo, pero en el Congreso es donde “se dirime el Gobierno”, ha dicho Egea, y por tanto debe ser esa la meta final.

El dirigente ‘popular’ ha afirmado que en el PP aún no han tenido “constancia oficial” de una propuesta de ese tipo, aunque ha admitido que podría ser “interesante”.

Si embargo, ha incidido en la relevancia de trasladar la propuesta a nivel nacional y por ello urge ponerse de acuerdo antes de una hipotética convocatoria electoral, porque la propuesta “está encima de la mesa” y constituye una “posibilidad” real de afrontar las urnas.

Para Egea, solo hay que “asentarla”, y por eso ha avanzado que en su partido están “siempre preparados” para afrontar un escenario repentino, como podría ser el de verse de nuevo envueltos en una campaña electoral en tan solo dos meses.

En ese tiempo, su intención sería convencer a Ciudadanos de las ventajas de presentarse conjuntamente a unas elecciones generales, así como a aquellos partidos que piensan “lo mismo en lo fundamental”.

“La corrupción resta, por supuesto lo creo, y por eso tenemos que trabajar mucho para recuperar la confianza de los españoles que la hayan perdido”, ha señalado, haciendo un guiño al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y a la reticencia mostrada ayer a entrar en España Suma a raíz de los casos de corrupción que persiguen al PP.

Pero Egea ha insistido: “La reestructuración interna de la dirección nos permite ser optimistas con que si Pedro Sánchez decide dar voz a los españoles, recordarán quién ha sido el culpable del bloqueo” y quién ha logrado llegar a acuerdos en gobiernos autonómicos y municipales, ha dicho.