El PP dice, ante la propuesta de aforamientos, que si Sánchez quiere regenerar España debe empezar por cesar a ministros

"Pedro Sánchez propone eliminar los aforamientos... Si quiere regenerar España, que empiece por cesar a: Borrell, multado por usar información privilegiada; Calviño y Duque por sus sociedades instrumentales para pagar menos impuestos; Dolores Delgado, ministra de Justicia, por mentir", ha señalado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Se trata de la primera reacción del Partido Popular después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este viernes la reforma de dos artículos de la Constitución para limitar los aforamientos al ejercicio del cargo. La reforma del Ejecutivo no entra en el terreno de las autonomías, que tendrán libertad para decidir cuándo revisar sus Estatutos para que se adecuen a la nueva redacción de la Carta Magna.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha dicho que el Ejecutivo se da el plazo de un año para realizar todas las reformas que conlleva ponerlo en marcha y ha anunciado que Sánchez hará una ronda con todos los grupos parlamentarios con el fin de lograr los apoyos en el Parlamento para sacar adelante la citada reforma.

CASADO YA DIJO QUE EL PP "NO MORDERÍA EL ANZUELO"

El pasado mes de septiembre, cuando el Ejecutivo anunció su propuesta de aforamientos, el presidente del PP, Pablo Casado, ya dijo que el PP "no morderá el anzuelo" de los aforamientos y subrayó que no era un asunto "urgente"

Además, Casado dijo que el PP no tenía "ningún problema" en abrir este debate, que ya recogió en su programa electoral, pero dejó claro que si el Gobierno socialista quería suprimirlos, tenían que ser "todos" y no solo los que afectan a los políticos. "Una vez más no vamos a morder el anzuelo. Que quieran suprimir los aforamientos nos parece fenomenal, los 250.000", exclamó en un acto organizado por el diario 'La Razón'.