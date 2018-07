El PP pedirá la ejecución provisional de la sentencia del TSJCV sobre el uso del valenciano en la administración

Así lo ha anunciado la presidenta del PPCV y portavoz del grupo parlamentario, Isabel Bonig, tras mantener una reunión de trabajo con los sindicatos y la plataforma que ha recurrido parte del articulado de la norma que prioriza el uso del valenciano en la administración.

La líder de los 'populares' valencianos ha recordado que el PP recurrió a los tribunales porque "el Consell de Puig y Oltra no nos dejó más remedio, no quisieron dialogar ni consensuar nada". "Estas sentencias son auténticos varapalos a la política educativa y a la política lingüística de Puig y Oltra", ha remachado.

Asimismo, ha señalado que el PPCV "siempre ha estado a favor del diálogo". "Ya advertimos de las posibles inconstitucionalidades, ya formulamos alegaciones, no se nos hizo caso, ni hicieron caso al informe del Consell Jurídic Consultiu (CJC) hasta que ha llegado la sentencia del TSJCV", ha hecho notar.

Así, ha recordado que en las resoluciones del alto tribunal "se deja claro que no se mantiene la igualdad, que se vulneran derechos en el ámbito de la administración y de las relaciones del ciudadanos con la Administración".

En este punto, ha apuntado que el PP ya propuso un plan de fomento del valenciano en la Comunitat y en la administración. "Pero no hemos obtenido respuesta para que la política lingüística se haga de común acuerdo manteniendo la cooficialidad, sin imposiciones y sin abrir viejas batallas. Puig está anclado en los años 80", ha reprochado.

REQUISITO LINGÜÍSTICO

En esta línea, ha adelantado que el PPCV ha presentado una iniciativa para que el requisito lingüístico no sea indispensable para acceder a un puesto de la administración pública valenciana sino un mérito. "Queremos tener a los mejores profesionales y por ello queremos una administración donde el requisito sea un mérito y no algo genérico para todos", ha alegado.

Bonig ha hecho referencia a las "guerras abiertas por este tema entre PSPV y Compromís por lo que el PPCV le brinda al PSPV y a la consellera Gabriela Bravo su apoyo para que en el proyecto de Ley de la Función pública el requisito lingüístico, como así viene refrendado por la jurisprudencias española y europea, sea un mérito". "Este el principal escollo que tiene la ley debido a la guerra entre Compromís y PSPV", ha considerado.

Y ha añadido: "En el PPCV no queremos batallas políticas si hemos recurrido a los tribunales es porque no nos dejan otra vía porque no quiere dialogar con el principal partido de la oposición. Lamento que un tema que no estaba generando ningún problema hoy sea un instrumento político del Consell para enfrentar territorios y valencianos".

Finalmente, ha criticado las "salidas de tono" de la vicepresidenta del Consell criticando la sentencia del TSJCV y ha pedido tanto a Puig como a Oltra que rectifiquen sus declaraciones contra el PP y la sentencia del TSJCV.