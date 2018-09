El número dos del PP publica su tesis doctoral sin evidencias de plagio ni irregularidades

"Contiene propuestas susceptibles de ser patentadas". Así defendían desde el Partido Popular la decisión de su secretario general de mantener oculta su tesis doctoral mientras exigía la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados para explicar la suya.

El pasado viernes, en el PP no veían contradicción entre las acciones políticas de Teodoro García Egea contra el presidente del Gobierno y su decisión personal de no publicar su propia tesis. La presión ejercida hacia Sánchez motivó la publicación de su tesis, que desde entonces está disponible en la base digital de TESEO para quien quiera consultarla. Entonces, el trabajo que García Egea defendió en el año 2015 en la Universidad Politécnica de Cartagena no podía leerse de forma íntegra en el registro del Ministerio de Educación.

Ficha técnica de la tesis de Teodoro García Egea en la base de TESEO, el pasado viernes. eldiario.es

eldiario.es solicitó el pasado sábado al Partido Popular una copia de la tesis de su secretario general. Fuentes oficiales de la formación justificaron la ausencia del trabajo amparándose en que en él había "datos y propuestas" que no habían sido publicados y que eran "susceptibles de ser patentadas". A última hora del pasado domingo, los populares aseguraron haberse puesto en contacto con la Universidad para solicitar la publicación del trabajo. Analisis, decodificación y clasificación de la señal EEG en entornos tridimensionales puede descargase y leerse en TESEO desde este lunes.

La ficha en TESEO de la tesis del secretario general del PP con el enlace de consulta y descarga. eldiario.es

Una vez publicado el documento con la tesis de García Egea, este periódico ha seguido el mismo procedimiento de comprobación que realizó con la tesis de Pedro Sánchez: comprobar las últimas modificaciones del archivo y someter el contenido a un análisis de coincidencia a través del programa antiplagio iThenticate. Este último análisis con el sistema de Turnitin destinado al colectivo editorial y corporativo arroja un porcentaje de "contenido coincidente" de entre un 16% y 20%.

A diferencia de lo que ocurría con la tesis doctoral del presidente del Gobierno, el archivo firmado por Teodoro García Egea que aparece en TESEO fue modificado con posterioridad a la fecha de lectura ante el tribunal. Consultando las propiedades del documento pude constatarse que su última modificación fue el mismo día que se hizo público el trabajo en la plataforma del Ministerio de Educación: el 17 de septiembre de 2018 a las 12:12 horas.

Propiedades del documento de la tesis de Teodoro García Egea entre las que figura la fecha de la última modificación del archivo. eldiario.es

Preguntados sobre esta circunstancia, desde el Partido Popular aseguran que la modificación puede haberse producido por el "cambio del nombre del archivo". "El secretario general del partido no tiene poder sobre ese archivo desde el año 2015", aseguran fuentes popular, que recalcan que esa es "la tesis original" y remiten a eldiario.es a las explicaciones que pueda dar la Universidad sobre la modificación de la fecha.