PP vasco: El rechazo del PNV a los presupuestos es un 'no' a los pensionistas

La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, ha pedido hoy al PNV que "reconsidere" su negativa a negociar los Presupuestos Generales del Estado, al entender que esta postura constituye un 'no' del partido nacionalista a la revalorización de las pensiones de los jubilados vascos.

"Un 'no' del PNV a los Presupuestos Generales del Estado no es un 'no' al 155, es un 'no' a los pensionistas y jubilados vascos", ha afirmado Fernández en una rueda de prensa en la que ha presentado la nueva página web del PP vasco.

La dirigente 'popular' ha afirmado que su partido va a llevar a cabo "toda la presión política que sea necesaria" para que el PNV "recapacite y reconsidere" su negativa a negociar el proyecto presupuestario del Gobierno del PP mientras continúe aplicándose en Cataluña el artículo 155 de la Constitución.

Amaya Fernández ha puesto de relieve que los presupuestos para 2018 prevén una "revalorización" de las pensiones por importe de 40 millones de euros que afecta a 230.000 vascos.

Ha destacado que el proyecto presupuestario recoge más de 500 millones de euros de inversión para Euskadi, un 32 % más que en 2017, lo que supone una "prueba evidente del compromiso" del Ejecutivo del PP con esta comunidad.

Ha señalado también que los presupuestos pueden suponer la creación de 7.000 empleos en el País Vasco, por lo que ha pedido al PNV que "no tire por la borda" esta oportunidad.