El PP confirma que no recurrirá ante el Constitucional el decreto ley sobre la exhumación de Franco

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha confirmado este lunes que el Partido Popular no recurrirá ante el Tribunal Constitucional el decreto ley relativo a la exhumación de los restos de Franco por considerar que el Ejecutivo socialista no está empleando la vía de urgencia para sacar al dictador del Valle de los Caídos.

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección del partido que ha presidido Pablo Casado, Maroto ha recordado que su partido ya aseguró en su día que lo "inadecuado" era aprobar por urgencia este decreto ley. "Y ésa era la razón por la que recurríamos al Tribunal Constitucional, por las formas, no por el fondo", ha señalado, el mismo día que finaliza el plazo para poder interponer ese recurso contra esa exhumación aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a finales de agosto.

En este sentido, Maroto ha dicho que "ya" no se está hablando de un decreto ley "aprobado por urgencia", que era "la causa que inspiraba" el posible recurso del Partido Popular. Por eso, ha garantizado que "no habrá recurso" del PP y ha recordado que su formación ya se abstuvo cuando el texto del Consejo de Ministros se convalidó en septiembre en el Pleno del Congreso. Según ha añadido, ésa es la posición que mantienen en este momento.

"Nuestra decisión es no recurrir ese real decreto porque no se va a aprobar por urgencia. Nosotros siempre nos hemos opuesto a las formas, no al fondo de la cuestión. Por eso nos abstuvimos y mantenemos nuestra posición", ha recordado el responsable de Organización del PP, que ha reiterado que ha "desaparecido" la "motivación" de ese recurso al TC al no haber urgencia. UN DEBATE PARA "DESVIAR LA ATENCIÓN"

Dicho esto, ha criticado que el Ejecutivo socialista esté "siempre" recurriendo "permanentemente" a este tema relativo con Franco para "retorcer lo que muchos españoles dieron ya por solventado" en su convivencia diaria.

"Este debate solo pretende desviar la atención. Nadie está a favor de la dictadura de Franco, ni de esta ni de ninguna otra. Nadie en el PP está a favor de algo así porque todos en el PP creemos en una España democrática, sin vínculos con la dictadura", ha enfatizado, para acusar al PSOE de querer "vincular" a su partido con "la idea contraria".