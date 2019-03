El PP recurrirá los decretos leyes del Gobierno ante la Junta Electoral

El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado hoy que su partido piensa recurrir ante la Junta Electoral Central (JEC) los decretos leyes que apruebe el Gobierno en la Diputación Permanente del Congreso, tras la disolución mañana de las Cortes con la convocatoria electoral para el 28 de abril.

"No puede ser que el Gobierno esté metiendo la mano a todos los españoles en el bolsillo para hacer campaña electoral", ha afirmado en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el que ha dicho que el recurso a la JEC es la medida que adoptar el PP "por ahora", sin cerrar la puerta a recurrir al Tribunal Constitucional.

Casado ha acusado al Gobierno de pasar de ser "caciquil" a emplear "prácticas mafiosas", en referencia a una información del diario El Mundo, que dice que el Gabinete de Presidencia del Gobierno pidió a los ministerios "argumentos de ataque frente otros partidos, sobre todo el PP".

Una "guerra sucia" del Ejecutivo de Pedro Sánchez contra el PP, siguiendo con la utilización "burda y soez" de las instituciones en esta legislatura, desde el rey con el libro de Sánchez al "rodillo" en el Senado, según el líder de los populares.

En este sentido, ha advertido de que el Gobierno no puede utilizar el Consejo de Ministros y la Diputación Permanente para "hacer cosas que no puede aprobar, que no puede pagar y que solo lo hace para engañar a los españoles y dejar en una situación imposible" al Gobierno siguiente.

También ha acusado a Sánchez de intentar engañar y de usar un "falso victimismo" para atacar a la derecha.

"Yo no tengo nada contra Sánchez ni me incomoda él, su familia, o su partido, al revés ojalá fuera un PSOE patriótico, pero este falso victimismo, esta falsa apelación a la derecha que falta al respeto, es tan falso como el doberman de Aznar", ha advertido Casado.

"Dirán que somos malos malísimos, que estamos en contra de las mujeres y las mascotas, en contra de los hombres, los niños y los ancianos y nos comemos los niños crudos", ha advertido Casado, pero ante esa actitud el PP tiene que ir a lo suyo y no hacer caso a estos intentos de "despistar".