El PP reprocha a Sánchez que "ignore" a Casado y su 'plan B': "Sus mantras del diálogo no son realidad"

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha recriminado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez que "ignore" al líder de la oposición, Pablo Casado, y el 'plan B' que le ha ofrecido para no seguir recurriendo a la prórroga del estado de alarma. A su entender, los hechos confirman que sus "mantras" sobre el consenso y el diálogo "no son realidad".

Montesinos ha subrayado que Casado ha dejado "muy claro" que el PP votarán "no" en el Congreso a la quinta prórroga del estado de alarma y ha señalado que su partido ha elaborado un "plan jurídico" de desescalada que permite mantener el mando único sanitario y limitar movimientos si es necesario saliendo de la "excecionalidad constitucional", en línea con lo que "recomienda la UE y destacados juristas".

En este punto, el responsable de Comunicación de los 'populares' ha recriminado a Sánchez que haya "ignorado" ese plan jurídico del PP. "Para variar, el jefe del Ejecutivo no ha llamado al principal partido de la oposición", se ha quejado.

El dirigente del PP ha señalado que Casado hará este miércoles "un discurso importante", "propositivo" y "proactivo" para "denunciar alto y claro lo que está haciendo mal el Gobierno" y defender el plan 'Activemos España" que ha presentado el partido.

"Sánchez lo que ha hecho es ignorar ese proyecto del PP. El jefe del Ejecutivo no ha llamado en todos estos días líder del principal partido de la oposición", ha reiterado, para añadir que "ha quedado claro que Sánchez no quería esa interlocución con el PP".

"NADIE SE HA DISCULPADO CON AYUSO"

En una entrevista en Esradio, que ha recogido Europa Press, ha defendido la actuación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la crisis del coronavirus y ha criticado que "nadie del Gobierno se haya disculpado" porque "conociera el informe del Gobierno" sobre seguir en la fase O "por los medios". A su entender, fue un "despropósito".

"Ayuso tiene todo el apoyo de la dirección nacional para defender los intereses de los madrileños", ha manifestado, para agregar después que no corre ningún peligro el Gobierno de PP y Cs en la Comunidad de Madrid.

Según han añadido los pactos que firmaron en varios gobiernos "están funcionando muy bien" y así lo "ratificaron" hace unos días en la reunión que mantuvieron Inés Arrimadas y Pablo Casado. "Esos gobiernos autonómicos gozan de muy buen estado de salud", ha zanjado.

TEZANOS, DEBERÍA HABER DIMITIDO YA

Por otra parte, el vicesecretario de Comunicación del PP ha restado credibilidad a las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y ha dicho que el director de este órgano, José Félix Tezanos, debería haber dimitido.

"Hace ya mucho tiempo que el señor Tezanos tendría que haber dimitido porque el CIS no puede ser un instrumento más del PSOE; porque no se pueden utilizar las instituciones públicas que pagamos todos los españoles de forma partidista", ha enfatizado, para añadir que el PP ya no valora "oficialmente" las encuestas del CIS.