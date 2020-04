El PP reprocha la falta de concreción de un plan de desescalada sin calendario

La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha criticado hoy que el Gobierno no haya anunciado "un calendario nítido" en el plan de desescalada, ya que los ciudadanos necesitan "certezas y esperanza", y ha considerado que no se ha elaborado a partir de "una radiografía exacta y precisa" de la pandemia por, entre otros motivos, no hacer los test necesarios para detectar la COVID-19.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Congreso, ha sostenido que sin "una desescalada clara, basada en criterios técnicos" y "bien planificada", muchos ciudadanos "se van sentir" todavía más inquietos y angustiados, al tiempo que ha arremetido contra la gestión del Gobierno al afirmar: "No se ha podido evitar miles de muertos, ahora se trata de evitar millones de vidas arruinadas".

Ha insistido la portavoz del PP en que los españoles "necesitan calendarios" y saber qué va a ocurrir en las próximas semanas y meses, principalmente en los hogares en los que todos los miembros se encuentran en paro ya que ha familias enteras que viven de pequeños negocios familiares, aunque ha admitido que aún no conoce en detalle el plan del Gobierno, pero que espera hacerlo tras el próximo Consejo de Ministros.

"Son preguntas que todos españoles se hacen porque viven con profunda angustia", ha exclamado y ha instado al Gobierno a garantizar "la propia vida", así como "supervivencia" económica de los ciudadanos y su calidad de vida.

Álvarez de Toledo ha opinado que, una vez diseñado dicho plan, a la primera persona que debería haber telefoneado el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, es al líder del PP, Pablo Casado, porque representa al principal partido de la oposición y el partido gobierna en seis comunidades que le han expresado y reiterado sus propuestas para dicho plan.

Para la dirigente popular, Sánchez lo que hace "es pedir que los demás arrimen el hombro" mientras que "da la espalda a los demás" cuando hay que "tomar decisiones fundamentales" y esto, ha reprochado, "es un comportamiento reiterado" y una "pauta de conducta" que "dificulta" las relaciones de cordialidad que debe haber entre los líderes políticos.

A renglón seguido, ha considerado que hasta el momento Sánchez no ha sido responsable en la gestión de la crisis porque "se ha escurrido" y "no ha hecho lo básico" para elaborar un plan de desescalada a partir de la base de una radiografía de la situación.

Por su parte, el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha criticado también el plan presentado por el Gobierno y ha escrito en su cuenta de Twitter: "Ni GPS, ni timón, ni nadie a los mandos. Un Sánchez sin rumbo y recreándose en sus propios bulos dedica más de una hora a proclamar imprecisiones. No hay plan".