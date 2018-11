El PP cree "sorprendente" el cese del abogado del Estado y lo ve como una "concesión más al independentismo"

El Gobierno destituyó este miércoles a Edmundo Bal, jefe de lo Penal de los servicios jurídicos del Estado, que defendió acusar por el delito de rebelión a los líderes independentistas. Ha sido apartado de esta responsabilidad debido a la perdida de confianza de la jefa de la Abogacía del Estado, Consuelo Castro, al oponerse al criterio de acusar a los líderes del 'procés' por el delito de sedición, según fuentes de Justicia.

Catalá ha afirmado que conoce a Edmundo Bal desde "hace más de 15 años" y es un "extraordinario jurista" y un "magnífico servidor público" que ha desempeñado la Dirección del Departamento Penal durante "muchos años". Así, ha recalcado que durante su etapa como ministro lo ha hecho "con total calidad".

SE DEBEN EXPLICAR LOS FUNDAMENTOS DEL RELEVO

"No acabo de saber qué motivos puede haber para retirar a un profesional, un abogado del Estado que dirige un departemeto dentro de la Abogacía General del Estado, porque me consta su capacidad y su calidad técnico jurídica. Y no creo que la haya perdido súbitamente", ha enfatizado.

Por eso, el exministro ha subrayado que es un "cese sorprendente", aunque ha admitido que es "legal" porque como funcionario ocupa un puesto de libre designación y puede ser cesado. Sin embargo, ha dicho que si se le destituye debe haber "algún fundamento y alguna justificación" porque la Abogacía del Estado "no está al servicio de un Gobierno ni de un partido político sino de las instituciones y el interés general".

Al ser preguntado si cree que puede ser una concesión al independentismo, Catalá ha indicado que eso lo tendrá que explicar la Abogada General del Estado o la ministra de Justicia, Dolores Delgado, "que son las que han acordado su cese".

"OTRA CONCESIÓN MÁS AL INDEPENDENTISMO"

Por su parte, Martínez Maillo ha señalado que el relevo de este abogado del Estado partidario de acusar de rebelión a los promotores del 1-O es "otra concesión más al independentismo".

El portavoz adjunto del Grupo Popular ha indicado que la Abogacía del Estado es el cuerpo jurídico "más relevante" del Estado que, no goza de independencia pero sí de una "gran autonomía". Además, ha dicho que los abogados del Estado tienen "capacidad" y "criterio legal".

"Cuando no quieren firmar lo que ahora quiere el Gobierno --en alusión al delito de rebelión-- se le cesa", ha enfatizado. En su opinión, es una "actitud más de complacencia ante el independentismo porque Sánchez es presidente por Rufián", en alusión al diputado de ERC que protagonizó este jueves un rifirrafe con el ministro José Borrell.